saúde Alimentação ou falta de higienização? Cheiros do esperma podem ajudar a identificar doenças; entenda O odor normal do sêmen é de amônia, porém o estado emocional masculino podem alterar a saúde do líquido viscoso

Estado emocional, alimentação e até doenças podem interferir na saúde do esperma. Alguns impactos, inclusive, podem ser sentidos por meio do cheiro forte do sêmen, sem necessariamente precisar fazer exames laboratoriais.

Segundo especialistas, o cheiro normal do sêmen é de amônia, visto que as substâncias presentes no líquido viscoso são alcalinas, como o cloro e a água sanitária. Quando o cheiro sofre mudanças significativas, como um cheiro mais forte, desagradável e até mesmo fétido ou podre, é significativo de que algo não está certo, como uma infecção. Nestes casos, o melhor a se fazer é procurar um médico especialista, como um urologista.

A alimentação também pode alterar, de forma mais sutil, o odor do sêmen, como a quantidade de alho, pimenta, cebola ou a ingestão de álcool e o uso do cigarro. Elas ocorrem pois o líquido é composto não só pelos espermatozoides, mas por uma série de enzimas e aminoácidos que são extraídos da alimentação e servem para conservar as células reprodutivas.

Especialistas, entretanto, afirmam que as principais mudanças no cheiro são em relação a falta de higiene.

Como realizar a higienização do pênis

O pênis é uma parte do corpo que precisa de cuidados próprios, e sua boa higienização é muito importante para prevenir infecções por fungos e bactérias e o desenvolvimento de câncer na região, além de evitar o mau cheiro.

— A melhor maneira de fazer a higienização do pênis é arregaçar sempre o prepúcio, a pele que encobre a cabeça do pênis, puxá-la para trás, lavar com água e sabão neutro, de preferência, ou sabão de coco. Se não tiver disponibilidade, sabão líquido. Ou seja, arregaçar e lavar com sabão — afirmou em entrevista recente ao GLOBO, o urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia do Rio de Janeiro (SBU-RJ), Lessandro Curcio Gonçalves.

O urologista também ressalta que é muito importante lavar o resíduo de urina que fica no pênis para não levar bactérias à região peniana e evitar infecções. O ideal é que se passe um quadradinho de papel higiênico na abertura do pênis, para enxugar restos de xixi, antes de colocar de novo a cueca.

Por conta da troca intensa de fluidos, é indicado que, após o ato sexual, lave-se com água e sabonete a glande e o corpo do pênis, com o intuito de garantir a remoção dos resíduos de esperma e outras secreções, além de ajudar na prevenção de DSTs e infecções.

— É muito importante lavar o pênis depois da relação sexual. Nem tanto por conta do câncer de pênis, mas muito por causa de infecções DSTs e infecções relacionadas ao ato sexual, principalmente quando é uretrite, candidíase e até o próprio HPV — diz.

