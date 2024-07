Alvo prioritário da polícia, foragido é preso suspeito de matar três pessoas em três dias em Caruaru

A- A+

Um foragido do sistema prisional foi preso em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesse domingo (28), suspeito de matar três homens em três dias na cidade, na semana passada. Ele havia fugido em janeiro deste ano e era considerado um alvo prioritário da Polícia Civil. A identidade dele não foi informada pela corporação.

O homem ainda é apontado como autor de outro homicídio, que aconteceu em abril, também em Caruaru, e é tido pela corporação como o responsável pelo desaparecimento da ex-companheira dele.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, os homicídios estavam sendo investigados e o homem foi identificado como o autor dos crimes. A delegada Érica Feitosa representou pela prisão temporária do suspeito, que foi deferida pelo juiz de plantão.

Com o mandado expedido, policiais montaram uma força-tarefa, sob a gestão do delegado Eymard Coutinho, e, após diligências e levantamento de endereços, localizaram o homem, que terminou preso no bairro de Rendeiras, em Caruaru.

O mandado foi cumprido e o foragido acabou preso também em flagrante por tráfico de drogas, porte de arma de fogo e tentativa de homicídio contra o efetivo policial.

O foragido é suspeito dos seguintes homicídios, que aconteceram semana passada, em Caruaru:

- Sidnei Enoque da Silva, na quarta-feira (24), no bairro de Santa Rosa;

- Januário Oliveira da Silva, na quinta-feira (25), no bairro de Nossa Senhora das Dores; e

- Jailton Bernardo Muniz, na sexta-feira (26), também no bairro de Santa Rosa.

O outro homicídio foi de Ruan Ananias da Silva Barros, em 12 de abril, no bairro de Santa Rosa.

A polícia ainda disse que o homem chegou a ameaçar de morte a esposa de uma das vítimas.

Segundo a polícia, o homem foi flagrado com um revólver calibre 38, citada como a arma usada nos últimos homicídios, que foi apreendido.

"No imóvel onde o alvo foi preso, foi encontrado e aprendido 1 quilo de maconha, 50g de cocaina, uma balança de precisão e um colete balístico, além das vestimentos utilizadas por ele nos últimos homicídios", disse a Polícia Civil.

O preso foi encaminhado à sede da 7ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, em Caruaru, onde foi autuado.

A corporação ainda não informou as motivações dos crimes atribuídos ao suspeito que foi preso.

Outros detalhes sobre a prisão do homem serão informados nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa, na sede Diretoria Integrada (Dinter-1), em Caruaru.

