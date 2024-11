Americanos terão que esperar para terem sua primeira mulher presidente

A- A+

Pela segunda vez em oito anos, uma mulher candidata à presidência dos Estados Unidos não conseguiu se tornar a líder da maior potência mundial, após uma campanha em que o gênero foi um elemento central.

Ao contrário de Claudia Sheinbaum, que prevaleceu como a primeira mulher presidente do México, Kamala Harris, assim como Hillary Clinton em 2016, teve a chance de se tornar a primeira mulher a ocupar a Casa Branca, mas tropeçou no último obstáculo.

Embora em parte essas derrotas se devam à personalidade e à popularidade de seu oponente, Donald Trump em ambos os casos, para muitos observadores a questão da misoginia na sociedade dos EUA também desempenha um papel importante.

Na campanha, Harris e Trump demonstraram visões radicalmente opostas sobre o papel das mulheres e seus direitos.

O presidente eleito, que enfrentou várias acusações de assédio sexual - as quais ele nega - procurou projetar uma imagem hipermasculina, aparecendo ao lado de campeões de esportes de combate e elogiando líderes mundiais autoritários.

Ao longo de sua campanha, ele também fez vários comentários que foram criticados como ofensivos e depreciativos em relação às mulheres.

Ele chamou Harris de “lunática” e “mentalmente incapaz” e estimou que, como presidente, ela seria “como um brinquedo” para outros líderes mundiais.

Seu companheiro de chapa, o senador J.D. Vance, repetiu uma piada que fez em 2021 sobre “mulheres com gato sem filhos” governando o país, dizendo: “Não tenho nada contra gatos”.

Trump também se apresentou como um “protetor” das mulheres, dizendo que as protegeria “quer elas gostem ou não”.

Merecedoras do cargo

Em contrapartida, Harris contou com celebridades femininas como Beyoncé, Jennifer Lopez, Lady Gaga e Oprah Winfrey, apostando que elas a ajudariam a levar sua mensagem até mesmo para as eleitoras conservadoras.

A democrata não fez uma campanha aberta sobre o fato de que seria a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, mas fez da defesa dos direitos das mulheres, especialmente do aborto, a pedra angular de sua proposta.

Mas ela não parece ter convencido um número suficiente de eleitoras moderadas e conservadoras.

Em um comício de campanha no mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Obama denunciou o aparente duplo padrão pelo qual os dois candidatos à Casa Branca foram julgados.

“Esperamos que ela seja inteligente e articulada, que tenha uma política clara, que nunca demonstre muita raiva, que prove repetidamente que seu lugar é no cargo”, disse Michelle Obama a uma multidão.

“Mas não esperamos absolutamente nada de Trump. Nenhuma política clara, nenhuma capacidade de montar um argumento coerente, nenhuma honestidade, nenhuma decência, nenhuma moral”.

O Center for American Women and Politics também observou esse duplo padrão em uma declaração sobre a vitória de Trump.

Harris foi “formidável” na arrecadação de fundos e “se conectou com os eleitores”, disse a instituição em uma nota.

“Infelizmente, essa corrida também exemplificou a pesquisa sobre os obstáculos que as mulheres enfrentam ao se candidatarem a um cargo público, incluindo expectativas desiguais em relação às mulheres, especialmente as negras, que se candidatam a um cargo público”.

As mulheres ocuparam “todos os cargos políticos nos Estados Unidos. Exceto um”, acrescentou o texto, esperando que "o trabalho continue".

Nos últimos sete anos, de acordo com o American Enterprise Institute, a proporção de homens jovens que acreditam que os EUA foram “longe demais” na promoção da igualdade de gênero mais do que dobrou.





Veja também

eleições China parabeniza Trump pela vitória nas eleições presidenciais