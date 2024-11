Após vencer eleições, Trump fica R$ 6 bi mais rico em ações de mídia social

A- A+

O candidato republicano Donald Trump, de 78 anos, que venceu as eleições dos Estados Unidos ao garantir votos suficientes para um novo mandato como presidente, ficou mais de R$ 6 bilhões mais rico nesta quarta-feira.



O americano se tornou o segundo presidente na história dos EUA a voltar ao poder depois de ser derrotado em sua primeira tentativa de reeleição.

Depois da projeção da vitória na disputa com a democrata Kamala Harris, o proprietário da Truth Social, o Trump Media & Technology Group, empresa de mídia social de Trump, está disparando em valor de mercado.

As ações da Trump Media, negociadas sob o símbolo “ DJT ”, subiram 35% nas negociações de pré-mercado, o que implica um valor de cerca de US$ 9 bilhões. Trump é o acionista dominante da empresa conservadora de mídia social, que tem receita escassa e está perdendo dinheiro.

De acordo com a CNN, as 114,75 milhões de ações do presidente eleito valem cerca de US$ 5,3 bilhões com base em negociações pré-mercado, acima dos US$ 3,9 bilhões quando as negociações terminaram ao fim da eleição. Entre 23 de setembro e o final de outubro, o valor da Trump Media mais que triplicou – um aumento impulsionado por apostas de que Trump ganharia a Casa Branca.

