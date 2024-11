Haddad diz que discurso de Trump após vitória foi mais "moderado"

A- A+

Leia também

• Impulsionado pela vitória de Trump, bitcoin bate recorde e ultrapassa US$ 75 mil

• Governo Lula vê com preocupação vitória de Trump diante de protecionismo, impacto sobre real e clima

• Lula parabeniza Donald Trump por eleição nos EUA: "Desejo sorte e sucesso ao novo governo"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta manhã que a campanha de Donald Trump causou "apreensão" no mundo todo, mas avalia que o discurso após a vitória na eleição dos Estados Unidos já foi mais "moderado" na comparação com o tom anterior. Segundo ele, é preciso aguardar para analisar os desdobramentos do resultado para o Brasil.

— Na campanha, foram ditas muitas coisas que causam apreensão o mundo inteiro, então o dia amanheceu mais tenso. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, a gente sabe que as coisas muitas vezes não se traduz da maneira que foram anunciadas, e o discurso pós vitória não oficial já é um discurso mais moderado do que a campanha. Então nós temos que aguardar um pouquinho e cuidar da nossa casa, das finanças, para ser o menos afetado possível qualquer que seja o cenário externo.

O ministro acrescentou que é necessário esperar mais para analisar os impactos do resultado:

— Vamos ver os desdobramentos do governo Trump a partir do ano que vem. Muito do que foi dito na campanha possivelmente vai ser moderado a partir da sociedade, apesar de a vitória ter sido inequívoca também no Parlamento, então ele vai ter muitos graus de liberdade. Mas a vida depois trata de corrigir algumas propostas mais exacerbadas, trata de moderar.

Lula parabeniza Trump

Em publicação no X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Donald Trum pela vitória na eleição americana e disse que o mundo precisa de "dialogo e trabalho conjunto".

"Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo", escreveu o presidente no X.

Lula sempre demonstrou predileção por Kamala Harris. Na última sexta-feira, o presidente chegou a dizer que estava "torcendo" para a democrata ganhar. Há dúvidas se essa declaração, dada em entrevista ao canal francês TF1, poderá afetar o humor de Trump nas relações com o Brasil.

— Como eu sou amante da democracia, acho que é a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar nosso planeta, eu obviamente fico torcendo para Kamala Harris ganhar as eleições — afirmou.

Veja também

Acordo Grupo João Santos aprova Plano de Recuperação Judicial