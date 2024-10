A- A+

BRASIL Anvisa emite novo alerta sobre falsificação de Ozempic com canetas de insulina Após caso de internação no Rio de Janeiro, autarquia diz que fraude segue em investigação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) emitiu, nessa terça-feira (29), um novo alerta sobre falsificação do medicamento Ozempic, da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.



O remédio é indicado para diabetes tipo 2, mas é muito usado para perda de peso pelo seu princípio ativo, a semaglutida, ser aprovado para o tratamento da obesidade quando vendido sob o nome Wegovy.

A autarquia reiterou o alerta feito na semana passada pelo laboratório após o relato de uma mulher que foi internada com um quadro grave no Rio de Janeiro devido ao uso do Ozempic falsificado.

Segundo a Anvisa, há "indícios de que canetas de insulina Fiasp® FlexTouch® foram readesivadas e reaproveitadas com rótulos de Ozempic® do lote NP5K174, que possivelmente foram retirados indevidamente de canetas originais do medicamento”.

“Ou seja, o lote NP5K174 é um lote original e autêntico de Ozempic, mas os seus rótulos teriam sido usados em embalagens de insulina vendidas como Ozempic em uma fraude que ainda segue em investigação”, continua a agência.

Na semana passada, a Novo Nordisk disse que, além do episódio no Rio, identificou casos semelhantes de falsificação do medicamento em Brasília (DF), Anápolis (GO), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Paty do Alferes (RJ). O laboratório afirmou que "reconhece a gravidade da situação" e que estava “em contato e colaborando com as autoridades competentes".

Ao Globo, a Anvisa já havia dito que solicitou informações às autoridades locais do Rio de Janeiro após o caso de internação para “avaliar a necessidade de medidas adicionais”. A mulher, de 46 anos, foi hospitalizada no hospital Copa D' Or, em Copacabana.

Ela realizava tratamento regular com o remédio, indicado por um endocrinologista, e comprou a caneta injetável em uma farmácia. Apenas após a médica que a atendeu no hospital ter desconfiado do item é que descobriu se tratar de um produto falsificado. A paciente estava com um quadro grave de hipoglicemia – níveis baixos de açúcar no sangue.

No novo alerta, a Anvisa orienta que a população e os profissionais da saúde “fiquem atentos às características da embalagem e do produto, e que adquiram somente produtos completos (dentro da caixa), em farmácias regularizadas junto à Vigilância Sanitária e sempre com a emissão de nota fiscal”.

Além disso, reforça que se desconfie de sites e canais de venda que usam aplicativos e redes sociais para ofertar os produtos e que não se adquira medicamentos oferecidos em grupos de mensagens.

Entre os indícios de fraude, cita:

Sites e canais não licenciados pela Anvisa para comercialização de medicamentos e que usam os nomes das marcas e/ou adotam aplicativos de vendas e redes sociais para ofertar os produtos;

Embalagem do medicamento rasurada ou visivelmente alterada, em idioma estrangeiro, com aparência farmacêutica (apresentação) diferente da registrada e com informações incorretas sobre o produto – Ozempic® 1mg é vendido apenas em canetas pré-preenchidas injetáveis;

Preços muito abaixo dos aprovados pelo governo (todos os produtos Novo Nordisk seguem a tabela da CMED, órgão federal que regulamenta o preço dos medicamentos no país);

Adesivos e indicações de “nova fórmula” ou informações semelhantes – a Novo Nordisk não lançou nenhuma nova fórmula de Ozempic® desde sua chegada ao mercado, em 2019;

Canetas de Ozempic® 1mg com numerações no seletor de dose diferentes de 0mg e 1mg.

O órgão orienta ao usuário que, em caso de dúvidas, entre em contato com o serviço de atendimento da Novo Nordisk para checar as informações e origem do remédio.



O laboratório disse que os pacientes podem acessar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) de segunda a sexta- feira, das 8h às 17h, pelo telefone 0800 014 44 88, ou 24 horas pelo e-mail: [email protected].

