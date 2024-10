A- A+

SAÚDE Insulina era vendida como Ozempic, aponta investigação da polícia do Rio Mulher que acreditava ter aplicado a caneta injetável do medicamento, comprada numa farmácia em Ipanema, sofreu um quadro de hipoglicemia por conta da insulina FIASP

A Polícia Civil do Rio investiga o laboratório responsável pela fabricação da insulina FIASP, após confirmar que o medicamento vendido como Ozempic para uma mulher que chegou a ficar internada no hospital Copa D'Or era, na verdade, insulina. A vítima, de 46 anos, aplicou a caneta injetável acreditando ser Ozempic, usado no tratamento de diabetes tipo 2 e perda de peso. Ela sofreu um quadro de hipoglicemia e foi internada, mas já recebeu alta.

A análise feita em laboratório mostrou que o produto era FIASP, uma insulina de ação rápida, com valor médio de R$ 44, enquanto o Ozempic custa mais de R$ 1 mil. A polícia apreendeu amostras na farmácia em Ipanema, na Zona Sul do Rio, onde a compra foi feita e ouviu o responsável pelo estabelecimento e o balconista, que prestaram depoimento. A investigação, que está a cargo da 13ª DP (Ipanema), agora apura se a farmácia também foi vítima de adulteração, com a suspeita de que a distribuidora tenha trocado os rótulos, vendendo insulina como Ozempic.

O técnico do laboratório fabricante da FIASP será ouvido nos próximos dias. A Polícia Civil busca esclarecer se houve adulteração em outros pontos da cadeia de distribuição. A CBN aguarda um posicionamento do laboratório Novo Nordisk, responsável pelo medicamento FIASP.

Nesta segunda-feira, o balconista e o responsável pela farmácia que vendeu o Ozemic falso prestaram depoimento.

