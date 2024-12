A- A+

PREVENÇÃO Apenas 4 minutos de esforço diário, como subir escadas, pode reduzir pela metade o risco de infarto Equipe de cientistas observou mais de 81 mil pessoas com um rastreador de atividades físicas

Um minuto e meio a quatro minutos diários de atividades rotineiras de alta intensidade, como subir escadas rapidamente ou carregar compras pesadas, podem ajudar a evitar doenças cardiovasculares graves, como ataque cardíaco ou insuficiência cardíaca, entre mulheres que não se exercitam regularmente, segundo uma pesquisa feita por um grupo de cientistas internacionais.

O resultado é importante, pois as mulheres tendem a ter um nível mais baixo de aptidão cardiorrespiratória do que os homens em qualquer idade, explicam os pesquisadores.

A equipe internacional de cientistas contatou mais de 81 mil homens e mulheres de meia idade para explorar isso mais a fundo. Eles usaram um rastreador de atividades durante uma semana inteira, 24 horas por dia, entre 2013 e 2015.

Os participantes foram divididos em dois grupos: um deles não faziam nenhum exercício estruturado regular ou que apenas faziam caminhadas recreativas uma vez por semana (22.368) e no outro, aqueles que disseram ser praticantes regulares de exercícios ou que faziam caminhadas mais de uma vez por semana (58.684).

A saúde cardiovascular dos participantes foi monitorada até o final de novembro de 2022, e detalhes de internações hospitalares ou mortes por ataque cardíaco, derrame e insuficiência cardíaca, conhecidos coletivamente como evento cardiovascular adverso grave, foram coletados.

Dos não praticantes de exercícios, 13.018 mulheres e 9.350 homens com dados completos (22.368 no total) foram incluídos na análise final. E durante um período de monitoramento de quase oito anos, 331 mulheres e 488 homens tiveram um ataque cardíaco ou derrame, desenvolveram insuficiência cardíaca e/ou morreram de doença cardiovascular.

Especificamente, estes incluíram 379 ataques cardíacos separados (129 mulheres e 250 homens); 215 casos de insuficiência cardíaca (96 mulheres e 119 homens); e 225 derrames (106 mulheres e 119 homens).

Como resultado, os pesquisadores notaram que as mulheres que fizeram uma média diária de apenas três minutos de atividade física simples, mas rigorosa, tiveram 45% menos probabilidade de ter qualquer tipo de efeito adverso cardiovascular grave (51% menos probabilidade de ter um ataque cardíaco e 67% menos probabilidade de desenvolver insuficiência cardíaca).

No entanto, as associações foram menos claras e menos significativas nos homens. Aqueles que fizeram em média 5,6 minutos de exercícios rotineiros intensos, tiveram 16% menos probabilidade de ter qualquer tipo de efeito adverso cardíaco.

Mesmo quantidades menores de exercícios simples e intensos ainda mostraram associações mensuráveis com menores riscos cardiovasculares para mulheres: um mínimo de 1,2-1,6 minutos por dia foi associado a um risco 30% menor de todos os efeitos adversos cardíacos.

"Esses exercícios simples e diários podem ser um alvo promissor de atividade física para a prevenção de grandes eventos cardiovasculares em mulheres que não conseguem ou não querem praticar exercícios formais”, afirmam os pesquisadores.

Mas eles afirmam que a pesquisa tem pontos que merecem ser observados. Ele é um estudo observacional e, portanto, não pode estabelecer causa e efeito. Além disso, há uma média de 5,5 anos entre as gravações do rastreador de atividades e a coleta de dados sobre fatores de risco potencialmente influentes e a medição da atividade física no tempo de lazer.

Eles afirmam ainda que mesmo os resultados nos homens não tenham sido semelhantes ao das mulheres, eles devem incorporar os exercícios em suas rotinas diárias, pois eles ajudam a reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

Veja também

Assistência social Projeto Praia Legal: Governo do Estado lança 7ª edição do programa que combate o trabalho infantil