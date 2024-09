A- A+

REALEZA Após concluir quimioterapia, Kate Middleton retoma trabalho e faz primeira reunião do ano Princesa de Gales divulgou vídeo com atualização de saúde em que aparece com o marido, príncipe William, e os filhos George, Louis e Charlotte

A princesa de Gales, Kate Middleton, fez a primeira reunião de trabalho depois de anunciar que concluiu o tratamento de quimioterapia contra um câncer diagnosticado início deste ano. A mulher do príncipe William retomou as atividades ao sediar um encontro no Castelo de Windsor sobre uma iniciativa de apoio à primeira infância.

"A Princesa de Gales, Patrona Conjunta, a Fundação Real do Príncipe e da Princesa de Gales, realizou esta tarde uma Reunião sobre Early Years no Castelo de Windsor", de acordo com o Court Circular, que documenta eventos da Coroa em público ou nas residências oficiais.

Desde que iniciou o tratamento, a princesa de Gales fez poucas aparições públicas, como no torneio de Wimbledon. Ela tem retomado a rotina de deveres reais gradualmente, embora ainda tenha "um longo caminho a percorrer" no combate à doença, conforme disse o marido a súditos, dias após a confirmação do fim da quimioterapia.

Na semana passada, em um vídeo divulgado pelo Palácio de Kensington nas redes sociais, Kate afirma que passou um período difícil desde que teve o diagnóstico da doença, mas que agora tem como foco total se livrar do câncer.

"Não consigo descrever o alívio que é finalmente ter concluído meu tratamento de quimioterapia", disse Kate em uma mensagem no X e no Instagram.

A princesa, de 42 anos, disse que os últimos nove meses foram "incrivelmente difíceis" para a família — seu marido, o príncipe William, e seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

"A vida como você a conhece pode mudar em um instante e tivemos que encontrar uma maneira de navegar nas águas tempestuosas e na estrada desconhecida", disse ela, acrescentando que "fazer o que posso para ficar livre do câncer é agora meu foco".

A princesa anunciou em março que estava passando por um processo de "quimioterapia preventiva" para um câncer não revelado. O anúncio veio poucas semanas depois de ter sido publicizado que o chefe de Estado britânico, o rei Charles III, também havia sido diagnosticado com câncer.

Charles, de 75 anos, recebeu sinal verde para retomar os deveres públicos em abril, depois que os médicos disseram que estavam "muito encorajados" com seu progresso.

"Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e recuperação total é longo e devo continuar aproveitando cada dia como ele vem", disse ela. "No entanto, estou ansiosa para voltar ao trabalho e assumir mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder".

