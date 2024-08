Astronauta faz registro de formação da aurora boreal

Integrante da Expedição 70 da Estação Espacial Internacional (ISS), o astronauta Matthew Dominick está na missão SpaceX Crew-8 da Nasa como engenheiro de voo a bordo do laboratório orbital e fez registros impressionantes da aurora boreal, tanto em vídeo como em foto.

As postagens feitas por Dominick no X (antigo Twitter) nos últimos dias logo viralizaram. O vídeo, por exemplo, foi publicado, em formato timelapse e mostra a formação da aurora boreal sobre o polo norte da Terra. Também é possível notar a Lua se pondo e o Sol nascendo no registro.

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue.



The aurora have been amazing the past few days. Great timing for trying out a new lens that recently arrived on Cygnus.



15mm, T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd