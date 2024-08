A- A+

Ataque em Festival Ataque a faca em festival na Alemanha deixa ao menos três mortos e vários feridos Segundo o jornal alemão Bild, a polícia busca o autor do ataque, que teria fugido do local

Ao menos três pessoas foram mortas e várias foram feridas em um ataque a faca em um festival na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, nesta sexta-feira, informou a mídia local. Segundo o jornal alemão Bild, a polícia busca o autor do ataque, que teria fugido do local.

Equipes de emergência estão no local para atender os feridos, segundo relatos locais. Autoridades da cidade também pediram que as pessoas deixem a área enquanto a polícia realiza buscas pelo autor das facadas.

Ainda de acordo com a mídia local, o festival era realizado para comemorar o 650º aniversário da cidade de 160 mil habitantes.

