Ataque a tiros deixa quatro mortos e nove feridos em mercado nos EUA

A- A+

Um atirador identificado como Travis Eugene Posey, de 44 anos, abriu fogo contra um mercado, na cidade de Fordyce, no Arkansas (EUA), deixando quatro mortos e nove feridos, na manhã da última sexta-feira.

As vítimas do ataque têm entre 23 e 81 anos.

Os clientes da loja Mad Butcher contam que faziam compras quando, por volta das 11h30, começaram a ouvir os estalos dos tiros, que chegaram a pensar que fossem fogos de artifício, de acordo com reportagem da CNN.

Os tiros mataram Callie Weems, de 23 anos, Roy Surtgis, de 50, Shirley Taylor, de 62 e, no início da noite deste sábado, uma das vítimas internadas, Ellen Shrum, de 81 anos, não resistiu aos ferimentos e também acabou morrendo.

O New York Post narra que os clientes do mercado ficaram "petrificados" com o ataque a tiros de um homem louco e correram para se esconder no frigorífico da loja.

Por lá, permaneceram até a chegada da polícia. O atirador trocou tiros com os agentes, mas foi baleado, socorrido ao hospital e preso em seguida.

Katrina Doherty estava fazendo compras para jantar com a filha, de 18 anos, e o filho, de 4, quando o suspeito abriu fogo na loja.

A mãe de 39 anos estava em um corredor, separada de seus filhos, mas se juntou a eles enquanto corriam ao lado de outros clientes para encontrar abrigo nos fundos da loja.

Dois funcionários os levaram para dentro de um freezer.

— Corremos lá muito rápido. Ainda ouvimos tiros que continuaram sendo disparados — disse Katrina Doherty à CNN. — Foi como câmera lenta. Minha filha falava 'mamãe, me belisca, isso não pode ser real'. E eu fiquei tipo, 'Amor, é real'."

Doherty diz ter ouvido entre nove e dez tiros enquanto estava no freezer do mercado. Ela conta que o grupo se amontoava em pânico, em condições muito frias e sem saber o que estava acontecendo do lado de fora.

— Estávamos apenas sentados e orando — disse. — Eu estava em modo pânico. Meu filho quase congelou até a morte. Tentamos deixá-lo quieto, mas ele estava dizendo que queria o pai. Aquele momento parece ter durado uma eternidade.

Ela e os outros clientes da loja permaneceram dentro do freezer por cerca de 15 minutos até que a polícia chegasse e os escoltasse para fora.

O atirador, Posey, estava armado com uma arma longa e, do estacionamento, continuou atirando em várias direções, atingindo várias pessoas ainda antes da chegada da polícia.

Ele será indiciado por quatro homicídios qualificados, além de outros crimes que ainda estão sendo processados, de acordo com a polícia estadual do Arkansas. Entre os feridos estão dois policiais que o homem conseguiu balear.

Uma das vítimas, Callie Weems, de 23 anos, era uma enfermeira e mãe de uma filha de 10 meses.

— Pela localização, vi que ela estava no hospital, então imaginei que ela tivesse trabalhando, que tinha ido ajudar os feridos — contou à FOX 16 Helen Browning, mãe de Callie. — A minha melhor amiga estava lá e eu disse: "Kristie, me diz que meu bebê está bem", e ela disse: "Não posso". E foi aí que eu simplesmente quebrei. Eu só quero saber por que Joey Posey acordou esta manhã e decidiu que precisava arruinar a vida das famílias.

Browning disse ainda que a família perdeu outro membro na tragédia. Roy Sturgis, de 50 anos, era pai de sua sobrinha.

Veja também

Rio Grande do Sul Devastada pela água, Roca Sales vive entre migração e reconstrução