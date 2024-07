A- A+

guerra no oriente médio Ataque de drone Houthi: vídeo mostra momento da explosão contra prédio residencial em Tel Aviv Drone de grande porte percorreu distância de quase 2 mil km entre Iêmen e Israel, foi identificado no caminho, mas não foi abatido por uma falha humana

O Exército de Israel divulgou um vídeo com imagens do momento em que um drone lançado por rebeldes Houthis do Iêmen explodiu em um prédio residencial em Tel Aviv, nesta sexta-feira. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas.

"Um edifício residencial no centro de Tel Aviv foi atingido por um UAV [Veículo Aéreo não-tripulado] iraniano lançado do Iêmen, causando pelo menos uma vítima civil e muitos feridos. Continuaremos a operar para proteger melhor os israelitas contra o terrorismo em todas as frentes", afirmaram os militares israelenses.

O Exército israelense informou que no ataque foi utilizado "um drone muito grande", capaz de "percorrer longas distâncias".

O ataque também deixou quatro feridos. O dispositivo foi detectado pelo Exército israelense, mas "uma falha humana" impediu o acionamento dos sistemas de interceptação e defesa, informou uma fonte militar à imprensa.

O ataque aconteceu nove meses após o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. Os houthis, aliados do Hamas, reivindicaram o ataque, que apresentaram como "uma operação militar qualitativa" direcionada contra "alvos importantes na área ocupada de Jaffa, conhecida em Israel com o nome de Tel Aviv", afirmou o porta-voz militar do grupo rebelde, Yahya Saree, em um comunicado.

Os houthis, que governam parte do Iêmen, executaram vários ataques contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden nos últimos meses. O grupo rebelde afirma que atua em solidariedade com os palestinos de Gaza. No último, os huthis alertaram que "não hesitariam em ampliar suas operações militares (...) até o fim da agressão" no território cercado por Israel.

Os houthis já reivindicaram ataques contra a cidade israelense de Eilat, perto do Mar Vermelho, mas o ataque desta sexta-feira é a primeira operação confirmada contra a megalópole de Tel Aviv.

"Forte explosão"

A polícia israelense anunciou que recebeu centenas de alertas durante a madrugada sobre uma "forte explosão" em Tel Aviv. O ataque atingiu um prédio próximo a um anexo da embaixada dos EUA, segundo um correspondente da AFP.

Um homem de 50 anos foi encontrado morto em seu apartamento, informou a polícia. A vítima foi atingida por estilhaços. O Magen David Adom, o serviço de emergência israelense, comunicou que prestou atendimento a um homem e uma mulher feridos em sua casa e outros dois feridos na rua. As quatro pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos "relativamente leves".

Segundo um morador do centro da cidade, a explosão foi tão forte que o acordou no meio da noite. "Tudo tremeu", disse à AFP.

"Nenhuma sirene de alerta foi acionada", afirmou o Exército. A Força Aérea ampliou as operações para "proteger o espaço aéreo israelense".

