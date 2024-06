Guerra na Ucrânia: drone ucraniano explode "tanque-tartaruga" russo; vídeo

Novas imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa da Ucrânia mostram o poder do ataque de drones quadricópteros que explodiram um “tanque-tartaruga” da Rússia. A 46ª Brigada Aérea afirmou que suas forças usaram drones de visualização em primeira pessoa, ou FPV, carregando explosivos para destruir os alvos.

Os “tanques-tartaruga” são uma estratégia da Rússia, que usa uma armadura improvisada para proteger os veículos dos ataques de drones ucranianos. Segundo a revista “The Economist”, a ideia é que o metal ondulado proteja os tanques de ataques de drones pequenos, que não têm poder para atravessar o casco do tanque, mas que pode atingir as partes vulneráveis, como o teto.

Our drones will either find a way or make one.



: 46th Airmobile Brigade pic.twitter.com/de0IuTCxog