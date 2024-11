Ataques das forças curdas sírias contra posições pró-turcas deixam 11 mortos, diz ONG

A- A+

As forças curdas sírias atacaram, nesta segunda-feira (25), posições de combatentes pró-turcos no norte da Síria, deixando 11 mortos, entre eles civis, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

As Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos e que controlam vastos territórios do nordeste da Síria, atacaram com explosivos uma posição de milicias pró-turcas, segundo a ONG, com sede no Reino Unido, mas que conta com uma rede de informantes no terreno.

Além disso, realizaram uma operação de infiltração em posições militares em dois vilarejos na região de Ras al-Ain durante a retirada.

