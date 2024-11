A- A+

ORIENTE MÉDIO Líbano conta 11 mortos e 63 feridos em ataque israelense no centro de Beirute O ataque na madrugada em Basta não foi precedido por um aviso de evacuação do exército israelense

Um ataque aéreo israelense no centro de Beirute matou pelo menos 11 pessoas e deixou 63 feridos na madrugada de sábado, destruindo um prédio residencial e despertando moradores em toda a cidade, enquanto Israel continuava sua campanha aérea contra o Hezbollah.



O ataque foi seguido por outros nos subúrbios do sul da cidade, após pedidos do exército israelense para evacuar a área.

As operações de resgate estavam em andamento no local do primeiro ataque na manhã de sábado, com uma escavadeira removendo os escombros do prédio de oito andares. Um caminhão de bombeiros e equipes de resgate da defesa civil estavam estacionados próximos, enquanto pessoas se reuniam ao redor do local.

— O ataque foi tão forte que parecia que o prédio ia cair sobre nossas cabeças — disse Samir, de 60 anos, que mora em um prédio em frente ao que foi destruído. Ele contou que fugiu de casa no meio da noite com sua esposa e filhos.



— Vimos duas pessoas mortas no chão... As crianças começaram a chorar, e a mãe delas chorava ainda mais — disse ele à AFP.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) informou que Beirute "acordou para um massacre horrível", depois que jatos israelenses atingiram o prédio no bairro operário de Basta. A NNA disse que os jatos israelenses lançaram seis mísseis contra a estrutura, causando "destruição generalizada em edifícios" próximos.

O ataque na madrugada em Basta não foi precedido por um aviso de evacuação do exército israelense. Ataques semelhantes realizados sem aviso fora dos redutos tradicionais do Hezbollah tendem a ter como alvo membros de alto escalão. Israel recusou-se a comentar sobre o ataque, enquanto o Hezbollah ainda não se manifestou.



O segundo ataque atingiu o bairro de Hadath, nos subúrbios do sul de Beirute, que é um reduto do Hezbollah.

Israel intensificou sua campanha contra o grupo apoiado pelo Irã no final de setembro, visando áreas onde o grupo tem influência no leste e sul do país, bem como no sul de Beirute, além de enviar tropas terrestres após quase um ano de trocas de tiros limitadas através da fronteira.

O ministério da saúde do Líbano afirma que pelo menos 3.645 pessoas foram mortas desde outubro de 2023, quando o Hezbollah iniciou confrontos transfronteiriços com Israel em solidariedade ao aliado palestino Hamas na guerra em Gaza. A maioria das mortes ocorreu desde setembro deste ano.

Hospitais de Gaza em crise

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.206 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em números oficiais israelenses.

Pelo menos 44.056 pessoas foram mortas em Gaza durante mais de 13 meses de guerra, a maioria civis, de acordo com dados do ministério da saúde de Gaza que a ONU considera confiáveis.

Mahmud Bassal, porta-voz da agência de defesa civil de Gaza, disse à AFP no sábado que "19 pessoas foram mortas e mais de 40 ficaram feridas" por ataques aéreos israelenses e disparos de tanques na madrugada.

Umm Muhammad Abu Sabla, irmã de uma das vítimas dos ataques de sábado, disse à AFP que correu até o local e encontrou "pessoas carregando partes de corpos debaixo dos escombros". — Toda a nossa vida é miséria. Que nos matem todos de uma vez para que possamos nos livrar deste sofrimento — disse a mulher de 62 anos na principal cidade do sul, Khan Yunis.

A guerra criou uma crise humanitária no território sitiado, onde as pessoas enfrentam escassez generalizada de alimentos, combustível e medicamentos.

Marwan al-Hams, diretor dos hospitais de campanha de Gaza, disse a jornalistas na sexta-feira que todos os hospitais no território palestino "pararão de funcionar ou reduzirão seus serviços em 48 horas devido à obstrução da entrada de combustível pela ocupação (Israel)".

A ONU e outras organizações têm repetidamente denunciado as condições humanitárias, particularmente no norte de Gaza, onde Israel afirmou na sexta-feira ter matado dois comandantes envolvidos no ataque do Hamas em 7 de outubro.

Prometendo impedir que o Hamas se reorganize, Israel iniciou em 6 de outubro uma nova operação aérea e terrestre no norte. O ministério da saúde de Gaza afirma que a operação matou milhares. A ONU diz que mais de 100.000 pessoas foram deslocadas da área, e um oficial disse ao Conselho de Segurança na semana passada que as pessoas "estão efetivamente morrendo de fome".

Mandados 'absurdos'

O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, anunciou na quinta-feira que emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da defesa Yoav Gallant por sua condução da guerra em Gaza.

O tribunal afirmou que há "motivos razoáveis" para acreditar que ambos têm "responsabilidade criminal" pelo crime de guerra de fome como método de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo a falta de alimentos, água, eletricidade, combustível e suprimentos médicos específicos.

Netanyahu reagiu furioso: "Israel rejeita com desgosto as ações e acusações absurdas e falsas feitas contra si."

O TPI também emitiu um mandado contra o chefe militar do Hamas, Mohammed Deif, afirmando que há indícios de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo "violência sexual e baseada em gênero" contra reféns durante o ataque de 7 de outubro em Israel.

Israel afirmou ter matado Deif em julho, mas o Hamas não confirmou sua morte.

Desde que Israel expandiu o foco de sua guerra de Gaza para o Líbano, também intensificou ataques ao vizinho Síria, um importante canal de armas para o Hezbollah fornecidas por seu patrocinador, o Irã.

O Observatório Sírio para Direitos Humanos informou na sexta-feira que ataques israelenses que visaram três locais em Palmyra no início da semana mataram 92 combatentes pró-Irã.

Um desses ataques atingiu uma reunião de grupos pró-iranianos que envolvia comandantes do Hezbollah e do grupo iraquiano Al-Nujaba.

