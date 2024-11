A- A+

guerra ONU: EUA vetam resolução que exige cessar-fogo em Gaza por não incluir reféns A resolução foi patrocinada pelos 10 membros eleitos do conselho de 15 membros

Os Estados Unidos vetaram nesta quarta-feira, 20, uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que exigia um cessar-fogo imediato na guerra em Gaza, pois ela não está vinculada a uma libertação imediata dos reféns israelenses capturados pelo Hamas em outubro de 2023.

O Conselho de Segurança da ONU votou 14 X 1 a favor da resolução, mas ela não foi adotada devido ao veto dos EUA.

A resolução foi patrocinada pelos 10 membros eleitos do conselho de 15 membros. Ao contrário dos cinco membros permanentes - EUA, Rússia, China, Grã-Bretanha e França - os membros eleitos não têm poder de veto.

Enquanto isso, no Líbano, um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah estava mostrando sinais de progresso. No entanto, o ministro da defesa israelense disse que seu país insiste no direito de agir militarmente contra o Hezbollah em qualquer acerto para pôr fim ao conflito.

