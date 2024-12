Atirador mata quatro em escola nos EUA; suspeito, menor de idade, é morto

Ao menos duas pessoas foram mortas, nesta segunda-feira (16), no estado do Wisconsin, norte dos Estados Unidos, informaram fontes oficiais, enquanto o suposto atirador, um estudante, também foi encontrado morto.

Shon Barnes, chefe de polícia de Madison, capital do estado, disse, em um briefing à imprensa, que três pessoas haviam morrido na Abundant Life Christian School, uma escola privada cristã, com cerca de 400 alunos. O balanço inclui um menor, suspeito de executar o ataque, afirmou Barnes.

Segundo ele, sete pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos que variavam de leves a graves, com risco de morte.

Durante o briefing, uma porta-voz deu um número atualizado de cinco mortos e cinco feridos no ataque, mas o departamento de polícia informou posteriormente que este balanço não estava correto.

A polícia foi alertada sobre o ataque a tiros pouco antes das 11h locais (14h de Brasília).

Os agentes que responderam ao chamado "localizaram um jovem, que eles acreditam ser responsável por isto, morto no prédio", disse Barnes.

A Casa Branca anunciou que o presidente, Joe Biden, foi informado sobre o ataque a tiros, enquanto o governador Tony Evers disse estar "monitorando de perto o incidente".

"Estamos rezando pelas crianças, pelos educadores e por toda a comunidade da escola Abundant Life, enquanto aguardamos mais informações. Somos gratos pelos socorristas, que estão trabalhando rapidamente para responder" a este incidente, reagiu o governador em sua conta no X.