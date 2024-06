A- A+

acidente aéreo Avião nos EUA fia a 160 metros de bater no chão e alerta controlador Agência de aviação do país abre investigação para apurar causa de descida "perigosa" do avião

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) investiga por que um avião desceu a uma altitude considerada "perigosamente baixa" no momento em que se aproximava do aeroporto de Oklahoma City, na madrugada desta quinta-feira.

Um porta-voz da FAA disse à imprensa americana que um aviso do sistema de alerta de altitude mínima automático disparou por volta de 0h05, quando o avião estava a 14 quilômetros da pista do Aeroporto Will Rogers World.

A aeronave passou sobre uma escola da região, a Yukon High School, numa altitude "perigosamente baixa", a cerca de 625 pés (190 metros), e chegou a ficar a 525 pés (160 metros) do chão, de acordo com dados do FlightRadar24 coletados pela ABC News.

Para apurar a situação, um controlador do tráfego áereo local fez contato com o comando do voo 4069, da companhia Southwest Airlines.

"Southwest 4069, alerta de altitude baixa. Está tudo bem?" questionou o controlador, em áudio A aeronave partiu de Los Angeles e, quando estava perto de pousar em Oklahoma City.obtido pela ABC. (Ouça a partir de 28 segundos no vídeo abaixo.)

The FAA is investigating an incident on a Southwest Airlines flight after a plane plunged to roughly 525 feet and came close to a high school during its approach into Oklahoma City. @VictorOquendo reports. https://t.co/gCHPpxKRZY pic.twitter.com/R4QKolILIT — World News Tonight (@ABCWorldNews) June 21, 2024

A aeronave partiu de Los Angeles na noite de terça-feira e estava próxima ao pouco em Oklahoma City quando o alerta disparou. Imagens da trajetória do voo mostram que o avião fez um círculo no ar antes de voltar à rota. O pouso foi concluído com segurança.

Em comunicado divulgado na noite desta quinta-feira, a Southwest Airlines disse estar em contato com a FAA "para compreender e resolver quaisquer irregularidades na aproximação da aeronave ao aeroporto".

"Nada é mais importante para a Southwest do que a segurança de nossos clientes e funcionários", disse a companhia, na nota.

O caso ocorre uma semana depois de outro avião da Southwest ficar a 120 metros de bater no mar, no Havaí. A queda repentina se deu após os pilotos abortarem um procedimento de pouso em meio a condições "severas" do tempo na região. A FAA também investiga a ocorrência.

