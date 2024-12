A- A+

acidente Azerbaijão suspeita que míssil russo derrubou avião no Cazaquistão A aeronave, que caiu no Cazaquistão, havia decolado do Azerbaijão com destino à república russa da Chechênia

Fontes azerbaijanas citadas por veículos de imprensa internacionais e um funcionário americano levantaram a hipótese de que um míssil russo tenha derrubado um avião comercial da Azerbaijan Airlines na quarta-feira (25), causando a morte de 38 pessoas no Cazaquistão.

Nenhum dos países envolvidos confirmou oficialmente esta versão, e a Rússia já alertou sobre as "hipóteses" que circulam antes do término da investigação. As autoridades cazaques, aliadas próximas da Rússia, também denunciaram "especulações".

O avião, um Embraer 190, fazia a rota entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da república russa da Chechênia, com 67 pessoas a bordo. A aeronave caiu em circunstâncias ainda pouco claras e pegou fogo próximo a Aktau, um porto no Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão, distante de sua rota normal.

O Azerbaijão acredita que um míssil terra-ar russo, disparado por um sistema de defesa antiaérea Pantsir-S próximo a Grozny, causou a queda do avião, segundo o Caliber, um site azerbaijano pró-governo, citando fontes anônimas. O jornal americano The New York Times, a rede de televisão Euronews e a agência de notícias turca Anadolu publicaram informações semelhantes.

Um funcionário americano, sob condição de anonimato, afirmou que os primeiros indícios apontam para a responsabilidade de um sistema de defesa antiaéreo russo. O avião deveria pousar na república russa da Chechênia, onde nas últimas semanas foram relatados ataques de drones ucranianos, em meio à guerra entre os dois países.

Autoridades russas informaram sobre ataques de drones em Ossétia do Norte e Inguchétia, regiões vizinhas à Chechênia, a centenas de quilômetros da linha de frente ucraniana.

Buracos na fuselagem

Especialistas militares e da aviação já haviam levantado a teoria de um míssil russo, apontando principalmente para os buracos visíveis na fuselagem do avião.

Jean-Paul Troadec, ex-diretor da agência francesa de investigação de acidentes aéreos (BEA), afirmou à AFP que "os rastros que são vistos no avião sugerem que é bastante provável" que tenha sido atingido por um míssil.

O blogueiro e especialista militar russo Yuri Podoliaka afirmou no Telegram que os buracos eram similares aos que um "sistema de mísseis antiaéreos" poderia causar.

Sob condição de anonimato, um ex-especialista da BEA comparou o incidente ao voo MH17 da Malaysia Airlines, derrubado por um míssil terra-ar sobre a Ucrânia em 2014.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, considerou "um erro formular hipóteses antes das conclusões da investigação". O presidente do Senado cazaque, Maulen Ashimbayev, afirmou que "não é possível" determinar a causa da catástrofe no momento.

Inicialmente, a Azerbaijan Airlines atribuiu a queda a uma colisão com pássaros, mas depois retirou a informação. A agência de aviação civil russa (Rosaviatsia) também mencionou essa versão, mas o especialista aeronáutico Xavier Tytelman descartou tal possibilidade, considerando os danos à fuselagem.

O ministro dos Transportes cazaque, Marat Karabayev, mencionou a "explosão de um balão" a bordo da aeronave, sem dar mais detalhes. Uma investigação foi aberta por "violação das regras de segurança e de exploração do transporte aéreo". Segundo um promotor regional cazaque, duas caixas pretas foram encontradas.

O serviço Flightradar24, que permite acompanhar a movimentação dos aviões em tempo real, mostra que o aparelho atravessou o mar Cáspio, desviando-se do seu percurso normal, antes de voar em círculos sobre a zona onde caiu.

"Trágico"

O Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão informou que "29 sobreviventes, incluindo três crianças, foram hospitalizados".

A bordo do avião estavam 37 azerbaijanos, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos.

Os corpos de quatro vítimas foram repatriados pelo Azerbaijão, para onde também devem ser enviados 14 sobreviventes.

Jalil Aliyev, pai da comissária de bordo Hokume Aliyeva, lamentou a morte trágica da filha.

"Por que sua jovem vida teve que terminar de forma tão trágica?", perguntou o homem com a voz trêmula.

Um avião chegou a Moscou com 9 russos feridos a bordo, incluindo uma criança.

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou "condolências" ao seu homólogo azerbaijano.

