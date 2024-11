A- A+

RIO DE JANEIRO Bala perdida atinge condomínio onde mora o governador Cláudio Castro, no Rio Morador compartilhou ocorrido em grupo de vizinhos do complexo de apartamentos

Um morador do Condomínio Península, na Barra da Tijuca, relatou em um grupo de WhatsApp do prédio que seu apartamento foi atingido por uma bala perdida na manhã deste sábado.



Ele compartilhou mensagens acompanhadas de fotos para alertar os vizinhos sobre o ocorrido. O condomínio é conhecido por abrigar, entre outros residentes, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

As imagens enviadas no aplicativo de mensagens mostram a janela de uma varanda rachada com o buraco correspondente ao projétil. O morador ainda relatou aos vizinhos ter conseguido localizar a bala que invadiu sua casa.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio, a região de Rio das Pedras registrou disparos durante a manhã deste sábado.



Ainda nas redes sociais, moradores de Rio das Pedras, Nova Iguaçu e Morro do Jorge Turco relataram confrontos entre facções rivais entre a noite desta sexta-feira e a madrugada deste sábado. Vídeos chegaram a ser publicados nas redes sociais e mostram o clarão de balas cruzando o céu.

Os relatos indicam que a guerra teria sido motivada por uma invasão do Comando Vermelho. No entanto, a ofensiva do grupo criminoso contra a milícia que controla a região não teria sido bem sucedida.

Em outubro deste ano, o Globo noticiou que moradores do condomínio Península chegaram a criar um abaixo-assinado virtual que exigia policiamento ao redor do local. Nos três primeiros dias, a petição ultrapassou 800 assinaturas, e cita uma situação de "insegurança diária, com assaltos acontecendo frequentemente após o anoitecer". O documento ainda afirma que há um "estado constante de medo".

O trecho mais crítico, segundo os moradores, é a via que liga o BarraShopping e o VillageMall ao condomínio, onde os assaltos, frequentemente envolvendo fuzis, têm ocorrido com maior frequência à noite e nos fins de semana.

Apesar da presença de pontos de policiamento montados pela Polícia Militar, uma moradora relatou que os agentes estavam no local sem viaturas. Ao serem questionados, os policiais teriam explicado que os veículos estavam fora de operação por problemas mecânicos.

Diante desse cenário, um grupo de mães do condomínio está organizando uma comissão para tratar da questão junto aos shoppings da região e ao batalhão responsável pelo policiamento.

