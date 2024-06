Beryl se torna um furacão 'extremamente perigoso' de categoria 4

A- A+

Beryl, o primeiro furacão da temporada atlântica de 2024, se fortaleceu neste domingo (30) e se tornou uma tempestade de categoria 4 "extremamente perigosa", ameaçando o sudeste do Caribe, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

Com ventos máximos sustentados de 215 quilômetros por hora, o Beryl "se transformou em um furacão extremamente perigoso de categoria 4", que deve atingir as Ilhas Windward com ventos potencialmente mortais e tempestades a partir do início da segunda-feira, disse o NHC.

Veja também

