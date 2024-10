A- A+

GUERRA Biden: Envio de tropas da Coreia do Norte para Rússia é muito perigoso O Pentágono informa que a Coreia do Norte enviou cerca de 10.000 tropas para a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou como "muito perigoso" o envio de tropas da Coreia do Norte para a Rússia, em ajuda no conflito contra a Ucrânia. Anteriormente, ele disse que tinha "opções" para responder às ações dos rivais, como mostra um relatório da Casa Branca enviado à imprensa.

O Pentágono informa que a Coreia do Norte enviou cerca de 10.000 tropas para a Rússia, um movimento que os líderes ocidentais dizem que intensificará a guerra e abalará as relações na região do indo-pacífico.

A porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, Sabrina Singh, disse que não haverá limites ao uso de armas americanas pela Ucrânia contra forças norte-coreanas, se elas se tornarem combatentes na guerra.

Em discurso realizado nesta segunda-feira, 28, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, confirmou que tropas norte-coreanas foram enviadas para a Rússia e que unidades militares norte-coreanas foram implantadas na região de Kursk.



Ele disse que a implantação das tropas representa uma escalada significativa no envolvimento contínuo da Coreia do Norte na guerra ilegal da Rússia; mais uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU; e uma expansão perigosa da guerra.

