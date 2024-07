Biden está "mais receptivo" a ouvir apelos para desistir da candidatura

A- A+

O presidente Biden tornou-se mais receptivo nos últimos dias a ouvir argumentos sobre por que ele deveria desistir de sua candidatura à reeleição, disseram democratas informados sobre suas conversas na quarta-feira, depois que os dois principais líderes do partido no Congresso disseram-lhe em particular que estavam profundamente preocupados com suas perspectivas.

Os democratas disseram que Biden não deu nenhuma indicação de que está mudando de ideia sobre permanecer na corrida, mas tem estado disposto a ouvir resumos de novos e preocupantes dados de pesquisas e tem feito perguntas sobre como a vice-presidente Kamala Harris poderia vencer.





Os relatos sugerem que Biden, pelo menos em particular, está adotando uma postura mais aberta do que na semana passada, quando criticou vários democratas da Câmara que o pressionaram a desistir.

Uma pessoa próxima ao presidente disse que seria errado chamá-lo de receptivo à ideia de desistir, mas que ele "está disposto a ouvir". No entanto, essa pessoa enfatizou que não há sinal de que Biden esteja mudando de curso neste momento.

As descrições surgiram depois que o senador Chuck Schumer e o representante Hakeem Jeffries, os dois principais democratas no Congresso, disseram em particular a Biden na semana passada que seus membros estavam profundamente preocupados com suas chances em novembro e com o destino dos candidatos à Câmara e ao Senado, caso ele permanecesse no topo da chapa, de acordo com duas pessoas informadas sobre as conversas.

A Casa Branca indicou que Biden não foi afetado pelas discussões.

"O presidente disse a ambos os líderes que ele é o candidato do partido, planeja vencer e está ansioso para trabalhar com ambos para aprovar sua agenda de 100 dias para ajudar as famílias trabalhadoras", disse Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca.

Congressistas expressam preocupação

As trocas separadas entre Biden e os líderes congressistas, descritas sob condição de anonimato porque eram discussões confidenciais sobre um tópico extremamente sensível, vieram à tona à medida que a rebelião dos democratas contra Biden se intensificou na quarta-feira.

Schumer e Jeffries, ambos de Nova York, convenceram discretamente os oficiais do partido a adiar o início da nomeação de Biden por uma semana, prolongando o debate sobre a viabilidade de sua candidatura.

O representante Adam B. Schiff, da Califórnia, tornou-se o legislador democrata de maior destaque a pedir que Biden encerrasse sua candidatura. E Jeffrey Katzenberg, co-presidente da campanha de Biden, disse ao presidente que os doadores pararam de contribuir para sua campanha, de acordo com uma pessoa com conhecimento da troca.

Com sua campanha em crise, Biden testou positivo para o coronavírus na noite de quarta-feira. Isso deixou o presidente de lado justamente quando sua campanha esperava intensificar suas aparições públicas para mostrar que ele está apto a permanecer na corrida.

Após uma breve pausa depois da tentativa de assassinato do ex-presidente Donald J. Trump, as conversas entre os democratas no Capitólio e em outros lugares sobre a substituição de Biden no topo da chapa foram retomadas com vigor. Os detalhes da conversa privada de Schumer com Biden na semana passada em sua casa em Rehoboth Beach, relatados anteriormente pela ABC News, foram o mais recente sinal de que os principais democratas estão tentando apresentar um argumento convincente ao presidente, que até agora se recusou a atender aos apelos de que ele deve desistir não apenas para seu próprio bem, mas também para o bem de seu partido.

Em uma declaração, um porta-voz de Schumer, o líder da maioria, não negou o relatório da ABC, mas chamou-o de "especulação ociosa", acrescentando: "O líder Schumer transmitiu as opiniões de sua bancada diretamente ao presidente Biden no sábado."

Jeffries, o líder da minoria, disse aos democratas da Câmara na semana passada que, em uma visita à Casa Branca na quinta-feira à noite, ele havia "expressado diretamente toda a amplitude de percepções, perspectivas sinceras e conclusões sobre o caminho a seguir" entre eles a Biden.

Schumer e Jeffries deixaram claro durante suas conversas com Biden que queriam transmitir suas avaliações a ele em particular, mas que isso não necessariamente permaneceria assim por muito tempo, de acordo com um democrata próximo à liderança do Congresso. Ambos os líderes ficaram frustrados porque Biden não parecia estar ouvindo seus avisos sombrios, acrescentou o democrata. A subsequente sensação entre alguns democratas de que Biden se tornou mais disposto a ouvir foi relatada pela primeira vez na quarta-feira pela CNN.

Eleitores desconfiam da capacidade mental de Biden

O desempenho desastroso de Biden no debate no mês passado, suas aparições públicas irregulares e suas dificuldades nas pesquisas alimentaram profundas preocupações entre os democratas. Quase dois terços dos democratas querem que ele abandone a corrida, de acordo com uma pesquisa divulgada na quarta-feira pela Associated Press e pela NORC, uma instituição de pesquisa independente da Universidade de Chicago.

Ainda mais preocupantes para os democratas são os dados que eles receberam nos últimos dias que revelam a extensão dos danos políticos que poderiam ocorrer aos titulares do partido ao permanecerem apoiando Biden, com uma pesquisa sugerindo que os eleitores desconfiam profundamente de funcionários eleitos que defendem a capacidade mental do presidente e o endossam.

Um assessor de Biden, que falou sob condição de anonimato para abordar discussões internas sensíveis, disse que a decisão se resumia a fatos concretos e que havia três que importavam: pesquisas, dinheiro e quais estados estão em jogo. E, como este assessor disse, nenhum deles está tendendo na direção certa para Biden.

Foi nesse contexto que Schumer interveio nesta semana para apelar aos líderes do partido para adiar o início de uma rápida votação virtual que haviam considerado iniciar já na próxima semana para consolidar Biden como o candidato, de acordo com uma pessoa familiarizada com seu pensamento que insistiu no anonimato para descrevê-lo. O líder do Senado conversou com Jeffries, e ambos concordaram em pressionar o partido a adiar o início desse processo, de acordo com uma segunda pessoa familiarizada com seu envolvimento, que também se recusou a ser nomeada discutindo isso.

O governador Tim Walz, de Minnesota, co-presidente do comitê de regras do partido, que determina quando e como a nomeação ocorrerá, ligou para Jen O'Malley Dillon, chefe da campanha de Biden, na tarde de terça-feira para informá-la de que a votação deve ser adiada, de acordo com uma pessoa informada sobre a ligação que a descreveu sob condição de anonimato.

Cedendo à pressão, os principais oficiais do Comitê Nacional Democrata anunciaram na quarta-feira que a votação virtual ocorreria na primeira semana de agosto.

Schiff, candidato ao Senado no estado e principal aliado da ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, pediu a Biden que desistisse da corrida.

"Nossa nação está em uma encruzilhada", disse ele ao Los Angeles Times. "Uma segunda presidência de Trump minará a própria fundação de nossa democracia, e tenho sérias preocupações sobre se o presidente pode derrotar Donald Trump em novembro."

Biden insistiu novamente, em uma entrevista ao BET News que foi ao ar na quarta-feira, que não tinha intenção de deixar a corrida e que consideraria fazê-lo apenas se um médico lhe informasse que ele tinha uma condição médica que tornava isso necessário.

O representante Jared Huffman, da Califórnia, que nos últimos dias organizou colegas democratas para pressionar o D.N.C. a adiar a nomeação de Biden, chamou o novo cronograma mais lento do partido de "um passo positivo", mas disse que provavelmente não aliviará as preocupações sobre a viabilidade de Biden.

"É muito melhor do que um processo acelerado que nos dividirá na próxima semana", disse Huffman, que liderou uma carta que, segundo ele, dezenas de democratas do Congresso estavam prontos para assinar pedindo um adiamento.

Huffman abandonou seus planos de enviar a carta após o anúncio do adiamento pelo partido, mas sugeriu que Biden estava iludido sobre sua posição política.

"Muitos de nós estamos perplexos com o fato de ele continuar dizendo que está empatado ou vencendo nas pesquisas", disse Huffman. "Não entendemos de qual universo factual isso está vindo."

'Dados sombrios'

Os líderes democratas têm vindo a suas conversas com Biden munidos de novos dados sombrios. De acordo com uma pesquisa da Blue Rose Research, uma empresa que se formou a partir, mas não está mais afiliada ao Future Forward, o super PAC que apoia Biden, apenas 18% dos eleitores e apenas 36% das pessoas que votaram em Biden em 2020 acreditam que ele está mentalmente apto e à altura do trabalho de ser presidente.

Schumer, de acordo com o democrata próximo a ele, também recebeu dados de um importante super PAC democrata mostrando que o déficit de Biden está crescendo para 5 pontos percentuais ou mais nos estados decisivos de Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, e seu déficit em outros três estados-chave — Nevada, Geórgia e Arizona — está fora da margem de erro da amostra.

Até agora, apenas 20 membros da Câmara e um senador pediram publicamente que o presidente se retire da corrida. Mas, em particular, muitos mais expressaram profundas preocupações e disseram que acreditam que ele está a caminho de perder a Casa Branca e prejudicar suas chances de controlar o Congresso.

Essas preocupações surgiram durante uma troca tensa entre Biden e membros da Coalizão de Novos Democratas em uma chamada de vídeo no sábado, uma das várias que o presidente realizou com vários grupos democratas no Capitólio. O presidente ficou visivelmente agitado com os democratas da Câmara que questionaram sua aptidão para concorrer e suas chances de vencer.

Durante a reunião, o representante Jason Crow, democrata do Colorado, disse ao presidente que os eleitores em seu distrito estavam preocupados com a segurança nacional caso Biden servisse novamente, e "querem um comandante em chefe que possa projetar força, vigor e inspirar confiança em casa e no exterior", de acordo com uma transcrição parcial obtida pelo The New York Times. Justo ou não, apesar de seus sucessos e dos perigos representados por Trump, Crow disse ao presidente, "muitos eleitores estão perdendo a confiança de que você pode fazer isso em um segundo mandato."

Isso levou Biden a atacar Crow, um ex-Ranger do Exército, chamando-o de "totalmente errado", antes de enumerar suas realizações em política externa.

"Nomeie-me um líder estrangeiro que ache que não sou o líder mais eficaz do mundo em política externa", disse Biden, acrescentando: "Diga-me quem diabos é essa pessoa."

A troca de Biden com Crow foi relatada anteriormente pelo Puck News.

Veja também

AGRESTE Mãe é assassinada a tiros 11 dias após filha ser morta e carbonizada em Surubim