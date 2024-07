A- A+

EUA Bilionário doa US$ 1 bi e torna curso de medicina gratuito para baixa renda em universidade Doação de Michael Bloomberg, empresário e ex-prefeito de Nova York, cobrirá a mensalidade de todos os estudantes cujos pais ganhem menos de US$ 300 mil por ano

Grande parte do corpo de alunos de medicina da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, descobriu na segunda-feira que, em breve, a sua faculdade passará a ser gratuita graças à doação de US$ 1 bilhão de Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e fundador da Bloomberg L.P., empresa de dados para o mercado financeiro.

A doação de Bloomberg, ex-aluno da instituição, beneficiará todos os estudantes cujos pais ganhem menos de US$ 300 mil por ano.



Aqueles com renda familiar inferior a US$ 175 mil anuais também terão suas despesas com moradia custeadas. Ao final, dois terços dos futuros médicos da universidade serão contemplados.

— Enquanto os EUA lutam para se recuperar de um preocupante declínio na expectativa de vida, nosso país enfrenta uma grave escassez de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde pública — disse Bloomberg, de 82 anos.



— E, no entanto, o alto custo das faculdades de medicina, enfermagem e pós-graduação muitas vezes impede os alunos de se matricularem.

A doação de Bloomberg, feita por meio de sua organização filantrópica, também contribuirá com o auxílio financeiro disponibilizado a estudantes de outros programas, incluindo de pós-graduação, em cursos como saúde pública, enfermagem, educação, engenharia e outros.

Segundo a universidade, com sede no estado de Maryland, os formandos da última turma tinham uma dívida média de US$ 100 mil em financiamento estudantil.

Para o reitor da universidade, Ron Daniels, "a remoção das barreiras financeiras às oportunidades individuais estimula a excelência, a inovação e as descobertas que beneficiam a sociedade".

Esta não é a primeira grande contribuição do bilionário, cujo patrimônio é avaliado em US$ 106 bilhões. Em 2018, ele fez uma doação de US$ 1,8 bilhão em auxílios para estudantes de graduação da Hopkins.

No ano passado, ele e sua esposa, Elaine, doaram US$ 200 milhões para tornar o curso de medicina da Universidade de Nova York (NYU, em inglês) gratuito para todo o corpo discente.

Veja também

Pernambuco Apac alerta: rio atinge cota de risco de inundação na Zona da Mata de Pernambuco