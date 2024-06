Bombardeios ucranianos contra áreas controladas pela Rússia deixam 26 mortos e dezenas de feridos

A- A+

Ao menos 26 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta sexta-feira (7) em vários bombardeios da Ucrânia contra áreas controladas pela Rússia no leste e no sul ucranianos, informaram as autoridades de ocupação.

As regiões onde ocorreram os ataques, Lugansk e Kherson, estão entre as quatro que a Rússia afirmou ter anexado em setembro de 2022, apesar de não controlar totalmente nenhuma delas.



Em Kherson, no sul, um duplo bombardeio teve como alvo a cidade de Sadove. Segundo Vladimir Saldo, chefe das autoridades de ocupação russas na região, uma bomba aérea destruiu uma loja "com muitos visitantes e funcionários", antes de um míssil HIMARS atingir a área, matando 22 pessoas e ferindo outras quinze.

"Depois do primeiro disparo, os moradores das casas próximas correram para socorrer as vítimas, mas pouco depois chegou um míssil HIMARS", afirmou Saldo.

O representante russo denunciou um "desprezível assassinato de civis" possibilitado pelo fornecimento de armas ocidentais a Kiev e um ataque duplo destinado a "causar o maior número de vítimas".

Na manhã desta sexta-feira, quatro pessoas foram mortas em um bombardeio na cidade de Lugansk, no leste da Ucrânia, também sob controle russo.

Segundo o Ministério de Situações de Emergência da Rússia, o ataque ucraniano causou o desabamento de um edifício residencial.

"O número total de feridos no bombardeio com mísseis de hoje em Lugansk é de 57 pessoas. Quatro delas morreram", declarou a ministra da Saúde local, Natalia Pashchenko, nas redes sociais.

O chefe pró-Rússia da região de Luhansk, Leonid Pasechnik, afirmou que duas escolas secundárias, três creches e uma universidade também foram danificadas.

Localidades "libertadas"

O Ministério da Defesa russo indicou que "cinco mísseis ATACMS de fabricação americana" atingiram deliberadamente "áreas residenciais da cidade de Luhansk".

Quatro dos mísseis foram abatidos por sistemas de defesa aérea russos, enquanto o quinto atingiu dois edifícios residenciais, segundo a fonte.

Na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, as forças russas reivindicaram a captura de uma cidade. “Durante a semana, unidades do grupo de tropas do Sul melhoraram sua posição ao longo da linha da frente e libertaram a cidade de Paraskoviivka”, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

Paraskoviivka está localizada a cerca de 30 km a sudoeste da cidade de Donetsk, controlada pela Rússia.

Após meses sem avanços, Moscou vem ganhando terreno no leste. Segundo o presidente russo, Vladimir Putin, o exército de seu país “libertou” 47 cidades e vilas ucranianas desde o início de 2024.

As tropas ucranianas estão desgastadas após mais de dois anos de conflito, iniciado em fevereiro de 2022, e sofrem com o atraso na entrega de armas prometidas pelas potências ocidentais e a falta de tropas.

Na cidade ucraniana de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), os bombardeios russos mataram uma mulher de 71 anos, informaram as autoridades regionais.

A cidade fica à beira do rio Dnieper, cuja margem oposta é controlada pelas forças russas.

Veja também

PEDIDO Justiça nega recurso do Dr. Jairinho para retornar à Câmara do Rio