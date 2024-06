Putin diz que a Rússia mantém 6.465 prisioneiros de guerra ucranianos

A- A+

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que as forças de Moscou capturaram mais de 6 mil prisioneiros de guerra ucranianos desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Segundo ele, o número é significativamente maior do que o número de soldados e oficiais russos em cativeiro ucraniano. Os números foram divulgados em uma reunião com representantes da mídia estrangeira e russa à margem do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

Putin disse que Kiev tem 1.348 russos em cativeiro, enquanto a Rússia fez 6.465 prisioneiros ucranianos. Ele se recusou a dizer quantos soldados russos foram mortos desde que ele ordenou a invasão da Ucrânia, há mais de dois anos.

De acordo com o governo ucraniano, em novembro de 2023 havia 4.337 ucranianos em cativeiro russo. A maioria era de militares, mas 763 eram civis. No entanto, não há uma lista oficial de seus nomes e as autoridades ucranianas dependem de dados da Cruz Vermelha, que nem sempre consegue ter acesso aos locais ontem eles são mantidos na Rússia ou nos territórios ocupados.

Em fevereiro, o comissário do Parlamento ucraniano para os Direitos Humanos, Dmytro Lubinets, disse em entrevista à BBC que o número de reféns pode ser muito maior, com um número total de civis desaparecidos estimado em 25 mil.

