Jéssica Johnson, uma jovem da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, sofreu uma lesão grave após passar por um intenso desafio de CrossFit, que terminou com seus braços literalmente “explodindo”.



Jéssica, de 25 anos, participava do “Murph Challenge”, um conhecido desafio que envolve uma rotina rigorosa de corrida, flexões e agachamentos. Ao completar a primeira semana do programa, ela começou a sentir dores agudas e um inchaço alarmante nos braços.

Inicialmente, Jéssica presumiu que esses sintomas faziam parte normal do esforço físico e continuou sua rotina sem prestar muita atenção. No entanto, com o passar dos dias, o inchaço piorou e ela percebeu que não sentia mais as mãos. Além disso, um sinal preocupante foi que sua urina ficou escura, o que a levou a procurar atendimento médico.





O diagnóstico que recebeu foi devastador: rabdomiólise, uma doença que ocorre quando o tecido muscular se rompe e pode ter consequências fatais se não for tratada a tempo. Os médicos, então, informaram-lhe que o exercício excessivo no desafio de alta intensidade causou danos significativos aos seus músculos.

O “Murph Challenge”, criado em homenagem ao tenente Michael Murphy, é famoso entre os entusiastas do fitness, mas também é extremamente exigente. Consiste em uma corrida, centenas de repetições de exercícios como flexões, seguida de outra corrida final. Se não for feito progressivamente, pode levar a sérios riscos à saúde.

“Fiquei muito surpresa e me senti envergonhada. Fiquei internada no hospital por quatro dias. Pensei: 'Estou aqui porque treinei muito e sou literalmente uma das pessoas mais aptas que conheço.' Eu estava definitivamente em choque e não sabia que isso poderia acontecer”, confessou Jéssica, em entrevista à Agência de Notícias Kennedy.

Durante sua estadia no hospital, Jéssica refletiu sobre os riscos do treinamento extremo. Felizmente, depois de vários dias sob observação médica, ela se recuperou totalmente. No entanto, a experiência dela foi uma dura lição sobre a importância de entender seu corpo.



Através das redes sociais, a jovem compartilhou sua história para conscientizar outras pessoas sobre os perigos do "overtraining".

“Decidi que não vou treinar para o Murph, não vale a pena outra internação hospitalar. Ainda pretendo ser ativa e fazer minhas corridas, caminhadas e exercícios mais suaves de pilates. Não tenho o corpo que tinha quando estava no ensino médio ou quando era adolescente. À medida que envelhecemos, temos que cuidar do nosso corpo”, disse.

Dicas para prevenir lesões

O que aconteceu com Jéssica é um lembrete da importância de equilibrar exercícios com cuidados com o corpo. Abaixo estão algumas dicas para evitar lesões durante os treinos:

Aquecimento: Faça atividades leves antes de iniciar exercícios intensos.

Ouça seu corpo: Se sentir dor, não ignore os sinais e descanse.

Progressão gradual: Aumente a intensidade progressivamente.

Técnica correta: Certifique-se de executar os movimentos corretamente.

Descanso: Deixe seus músculos se recuperarem entre os treinos.

Hidratação: Mantenha-se bem hidratado antes, durante e após o exercício.

Dieta equilibrada: Uma dieta nutritiva lhe dará a energia necessária.

Equipamento adequado: Use roupas e calçados esportivos que proporcionem suporte e conforto.

