saúde Idosos se exercitam com mais frequência do que jovens de 35 anos, diz estudo Um quarto dos participantes, entretanto, não acha agradável realizar a atividade física

Uma pesquisa realizada com mais de 2 mil adultos mostrou que idosos acima dos 75 anos se exercitam com mais regularidade do que pessoas que tem entre 25 e 34 anos. O segundo grupo costuma se exercitar em média 13 dias por mês, enquanto as pessoas com mais idade tendem a serem ativos por 16 dias ou mais.

Apesar disso, um quarto deles não acha fazer exercício agradável, mas os praticam pela saúde. Enquanto pessoas com mais de 65 anos são mais propensas a acordar e se exercitar pela manhã, 65% da Geração Z prefere se exercitar à tarde ou à noite.

O mais recente trabalho sobre o assunto, publicado recentemente na revista científica European Journal of Preventative Cardiology, concluiu que exercitar-se entre 8h e 11h, de preferência, mais perto das 11h, faz bem para a saúde cardiovascular.

Entretanto, aqueles que desejam controlar o diabetes ou aumentar a massa muscular devem preferir realizar exercícios a tarde ou a noite. Isso porque nossos músculos aumentam de força durante o dia. Sendo assim, ao fazer exercícios de força ou resistência no final da tarde, eles estão no pico de força, o que permite levantar mais peso, por mais tempo.

“A pesquisa mostrou as diferentes abordagens para exercícios em todo o país – e parabéns às gerações mais velhas por continuarem se movimentando. No entanto, há claramente um bloqueio de confiança quando se trata da Geração Z e da Geração Y, com coisas como aulas de exercícios e visitas à academia às vezes parecendo um pouco esmagadoras”, afirmou um porta-voz da marca de mingau Quaker, de quem a pesquisa foi conduzida.

O estudo ainda mostrou que a natação, corrida e caminhada ficaram entre os exercícios mais populares. E que pilates e ioga eram as atividades que eles mais gostariam de experimentar.

Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde (PPGTS) da PUC do Paraná realizaram um estudo recente que apontou a prática de tênis como um ótimo exercício para manter a saúde de idosos.

A pesquisa comparou os idosos praticantes de tênis com jovens saudáveis, resultando em respostas parecidas. Mas foi notada uma diferença: os jovens reagiram apenas ao impulso de desequilíbrio, enquanto os idosos desenvolveram uma nova estratégia motora para manter a postura, ativando a musculatura com maior intensidade antes da tentativa de perda do equilíbrio.

O estudo buscava encontrar atividades que previnem homens e mulheres com mais de 60 anos de se acidentarem.

A análise revelou que os idosos que praticam o esporte adaptam suas respostas para manter o equilíbrio. E comprovou que a atividade física pode ser uma forma eficaz de manter a juventude e melhorar a estabilidade entre os mais velhos.

