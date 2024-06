A- A+

SAÚDE Brasileiro sofre com doença que provoca uma das piores dores do mundo, e precisa ser vigiado 24h O brasileiro Rafael Regis de Azevedo precisou se mudar para os Estados Unidos em busca de tratamento para condições raras que afetam ambos os seus ouvidos

Rafael Regis de Azevedo, de 28 anos, vive há 10 anos com duas condições raras: neuralgia crônica dos nervos intermédio e do plexo timpânico, que afetam os nervos de seus dois ouvidos.



O brasileiro precisou se mudar para os Estados Unidos em busca de intervenções cirúrgicas. Ele conseguiu realizar a primeira cirurgia em um hospital universitário localizado em Connecticut.

Atualmente, uma arrecadação foi aberta em prol do segundo procedimento, desta vez no ouvido esquerdo, e sua esposa, Luana Diniz, foi a público relatar a difícil jornada do marido.

"Se eu pudesse eu trocava de lugar com ele (...) Eu peço a ajuda de vocês com toda a humildade do meu coração. Eu mudei muito depois de ver meu esposo sofrer por tanto tempo", declarou enquanto derramava lágrimas em um vídeo publicado no perfil de Rafael, com mais de 46 mil seguidores.





Segundo um dos laudos, de fato Rafal sente uma dor excruciante causada por ambas as doenças, é incapacitante e afeta diretamente na qualidade de vida do goiano. Por conta disso, ele tende a passar a maior parte das noites em claro.

"O paciente não é responsivo ao tratamento medicamentoso e, em conjunção com os sintomas psiquiátrico de ideação suicida, imprime necessidade de vigilância 24 horas por dia por sua equipe de apoio", escreveu o otorrinolaringologista que o atendeu ainda no Brasil.

Do valor total a ser alcançado para conseguirem pagar o próximo procedimento, ainda faltam cerca de 17 mil reais, de acordo com a família.

Veja também

MARIELLE FRANCO Caso Marielle: Ronnie Lessa diz que usou app para fugir de blitz