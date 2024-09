A- A+

BRASIL Brigadistas da Chapada dos Veadeiros denunciam recorrência de fogo em área de preservação ambiental Localidade, que compreende seis cidades do nordeste de GO e o entorno do DF, vem sendo consumida pelo fogo há cinco dias

Brigadistas voluntários da Chapada dos Veadeiros denunciaram a falta de fiscalização e combate aos incêndios em um lixão na área de proteção ambiental de Pouso Alto.



Toda a localidade, que compreende seis cidades do nordeste do estado de Goiás e o entorno do Distrito Federal, vem sendo consumida pelo fogo há cerca de cinco dias.



De acordo com o brigadista Ivan Anjo Diniz, desde 2021, exceto em 2023, os primeiros dias do mês de setembro são marcados por intensas queimadas.

— Todo ano é a mesma coisa. O lixão pega fogo sempre na mesma semana! Em 2021 foi no dia 07 e setembro, 2022 foi dia 04 de setembro, em 2023 não teve (oh glória) e esse ano 6 de setembro iniciado perto das 22hs enquanto ainda cuidavam do fogo no Pouso Alto. Seria só coincidência? A prefeitura não se organiza para fiscalizar, vigiar e muito menos para combater. Parecem gostar que o lixão diminua seu volume todo ano para ter menos o que administrar — escreveu Diniz.

Ainda segundo o brigadista, dezenas de familias tiveram que abandonar suas casas na última semana devido às queimadas.

Um incêndio na Chapada dos Veadeiros também destruiu cerca de 10 mil hectares do parque nacional que fica em Alto Paraíso, no entorno do Distrito Federal. Dois aviões do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atuam na região para controlar o fogo.

Incêndios deixam feridos

O dia 7 de setembro em Goiás foi marcado por uma situação que fugiu das tradicionais celebrações pela Independência no país. Em menos de 24 horas, foram registrados 42 incêndios florestais e urbanos em diferentes cidades no estado.



No município de Portelândia, distante 460 km da capital, três pessoas ficaram gravemente feridas por chamas que avançaram sobre a BRR-364. A Polícia Militar também prendeu três suspeitos de atearem fogo em três outras cidades.

Em alta de registros, as chamas atingem e destroem, principalmente, vegetações no interior do estado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foram combatidos 1011 incêndios florestais somente no mês passado, quase o dobro do total registrado no mesmo período no ano passado (598). Apenas na primeira semana de setembro deste ano, já foram atendidas 260 ocorrências dessa categoria.

Entre os 42 casos registrados neste sábado, o mais grave aconteceu no município de Portelândia, onde a fumaça densa causada pela queima da mata dificultou a visibilidade na rodovia, levando um motorista de um veículo com mais duas pessoas a perder a orientação e sair da pista, caindo dentro de um buraco na estrada.



Ao tentar sair do carro, uma mulher que estava entre as vítimas do acidente sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus nos membros inferiores, superiores e no tronco.

Inicialmente, ela foi encaminhada para uma unidade pronto-atendimento próxima, mas precisou ser transferida para um hospital em Goiânia para dar continuidade ao tratamento. As outras vítimas, dois homens, também sofreram queimaduras, mas de menor gravidade, e foram encaminhados para uma UPA local. De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros nesta manhã, o estado de saúde deles é estável.

Presos por incêndio criminoso

A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de atearem fogo em vegetação em três cidades no interior do estado neste sábado.



A primeira ocorrência foi registrada em Caldas Novas, no sul goiano, onde moradores testemunharam que um homem ateando fogo em uma vegetação localizada dentro de uma área urbana. Agentes do Batalhão Ambiental localizaram o suspeito, encontrando com ele um isqueiro, e o encaminharam para a delegacia.

Já o segundo incêndio criminoso teria acontecido no município de Mineiros, onde nova uma denúncia levou as forças policiais até o suspeito que ateava fogo em um terreno baldio. De acordo com a PM, ele, que já havia provocado um incêndio no dia anterior, voltou a cometer o crime e ameaçou os vizinhos.

O homem foi preso em flagrante e autuado com base no artigo 250 do Código Penal, que trata sobre o crime de "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem". A pena para essa violação inclui o pagamento de multa e o período de reclusão que pode variar de três a seis anos.

A terceira prisão ocorreu em Itumbiara, onde um homem também foi denunciado por moradores após ser visto colocando fogo em uma mata próxima ao Fórum da cidade. A Polícia Militar, com o apoio do Corpo de Bombeiros, conseguiu controlar o incêndio e o autor foi preso em flagrante, sendo conduzido posteriormente à delegacia.

