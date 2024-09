A- A+

Poesia Café com Poesia, da biblioteca da Alepe, acontece na próxima quinta-feira (26) O Café com Poesia integra a programação do 'Setembro Amarelo', mês dedicado à saúde mental, e acontece a partir das 9h, no auditório Enio Guerra, na sede do Poder Legislativo, na Boa Vista

Uma nova edição do projeto ‘Café com Poesia’, da biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco, acontece na próxima quinta-feira (26), a partir das 9h, no auditório Enio Guerra, sede do Poder Legislativo, na Boa Vista.

A ação integra a programação do ‘Setembro Amarelo’, mês dedicado à saúde mental.

Café com Poesia

Voltado para estudantes de escolas públicas e público em geral, o Café com Poesia inclui palestras sobre autoestima e o cuidado com a saúde mental, recitação de poesias e literatura de cordel, apresentação do Coral da Alepe, ‘Vozes de Pernambuco’, e performance de servidores da assembleia.

A palestra sobre autoestima e o cuidado com a saúde mental será proferida pela psicóloga Ana Cristina Fonseca, coordenadora-geral de graduação do Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifarire).

De acordo com a especialista, “é importante discutir temas sensíveis como o de combate ao suicídio, a depressão e a ansiedade, oferecendo aos jovens alternativas para enfrentar os conflitos de ordem emocional”.

A psicóloga defende, ainda, a necessidade de pensar, para além do "Setembro Amarelo", em possibilidades de criar e manter vínculos afetivos e de amizade que priorizem o convívio e a partilha de experiências, de atividades lúdicas e de lazer.

“É preciso pensar em construção de laços que nos ajudem a levar uma vida menos baseada em competitividade. É importante refletir sobre o descarte de pessoas, pensar em uma sociedade mais inclusiva e menos intolerante, uma sociedade que combata o racismo, o machismo e toda forma de exclusão, preconceito e discriminação”, enfatizou a psicóloga.

Ana Cristina alerta, ainda, sobre o excesso do uso de tecnologias em substituição ao contato pessoal, parte fundamental da nossa humanização. “As tecnologias podem ampliar nossas conexões, mas não substituir o contato que permite o convívio e a trocas”, alertou.

Cordel e Nabuco

O "Café com Poesia" terá, ainda, apresentação de poesias e literatura de cordel produzidos por escritores pernambucanos, como os cordelistas Cícero Lins e Jean Lima, presidente da Associação pelo Cordel em Pernambuco (Acordel), e da escritora Lúcia Costa.

Segundo a gerente da Biblioteca da Alepe, Sirlênia Araújo, essa edição especial foi pensada com foco no "Setembro Amarelo".

“Precisamos discutir amplamente um tema tão desafiador e delicado como é a saúde mental. As pessoas precisam entender que é importante pedir ajuda, acolhimento e buscar acompanhamento profissional que estimule o autocuidado e o cuidado com o outro”, comentou Sirlênia.

Nova edição do Café com Poesia

Em outubro, a Alepe promoverá mais uma edição do "Café com Poesia", na versão itinerante. Será realizado na Aliança Francesa, no Derby, no Centro do Recife, onde os alunos da instituição farão uma homenagem a Joaquim Nabuco.

A homenagem contará com declamação de poesias, de autoria do abolicionista, escritas em francês no período em que o patrono da Alepe residiu em Paris.

O evento será realizado no dia 8 de outubro, às 9h, no auditório da Aliança Francesa, e será aberto ao público. Na ocasião, haverá apresentação do coral da Alepe, o Vozes de Pernambuco.

