EDUCAÇÃO Mostra Encontar, sobre literatura infantil, começa nesta quarta (25), no Compaz Eduardo Campos A programação da Mostra Encontar é voltada para crianças e adolescentes de 05 a 12 anos, e totalmente gratuita. Haverá oficina de cordel e xilogravura, lançamento de livros, bate-papo com autores, contação de histórias e show musical.

A Mostra Encontar, que celebra a arte milenar de contar histórias, estimulando a leitura e o encantamento pela literatura infantil, acontecerá nos próximos dias 25 e 27 de setembro, no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, na Zona Norte do Recife.

A programação da Mostra Encontar, voltada para crianças e adolescentes de 05 a 12 anos, é totalmente gratuita. Haverá oficina de cordel e xilogravura, lançamento de livros, bate-papo com autores, contação de histórias e show musical. Para participar, não precisa se inscrever - basta comparecer ao local no horário das atividades.

Mostra Encontar

A agenda da Mostra Econtrar começa nesta quarta-feira (25), das 14h às 16h, quando a cordelista e contadora de histórias Susana Morais ministrará a oficina “Literatura de Cordel para Crianças”.

O objetivo é ensinar técnicas para escrever este gênero textual de origem nordestina, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro em 2018 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Nos dias 26 e 27 de setembro, a jornalista e produtora Claudia Bettini e a multiartista e radialista Mari Bigio conduzirão um programa de rádio de auditório, promovendo a interação entre o público e os convidados.

O encerramento da Mostra Encontar será na sexta-feira (27), às 15h30, com um pocket show de Mari Bigio e banda.

Confira a programação da Mostra Encontrar:

25/09:

14h às 16h - Oficina "Literatura de Cordel para Crianças", com Susana Morais e Diego Gibran.

26/09:

Rádio Matraquinha convida para:

14h às 14h30 - Lançamento do livro A Velha Mala da Casa Nova e bate-papo com a autora Erica Montenegro.

14h30 às 15h - Sessão de histórias, com Cláudio Bastos e Antônia.

15h às 15h30 - Sessão de histórias, com Tio Dodinho.

27/09:

Rádio Matraquinha convida para:

14h às 14h30 - Lançamento de livros e bate-papo com a editora Pó de Estrelas.

14h30 às 15h - Sessão de histórias, com Adriana Shinohara.

15h às 15h30 - Sessão de histórias, com Vinicius Viramundo.

15h30 às 16h - Pocket show de Mari Bigio e banda.

