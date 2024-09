"Conversa Frutífera": Lançamento literário infantil aborda saúde e nutrição

A- A+

O livro "Conversa Frutífera", de Clara Nogueira e Gilberto Clementino Neto, será lançado nesse domingo (15), às 10h, na Livraria do Jardim. Para enriquecer a experiência da obra, o evento contará com uma oficina de culinária saudável, voltada para crianças de 4 a 10 anos.

Com foco em saúde, nutrição e uma abordagem lúdica, a programação vai combinar gastronomia, aprendizado sensorial e literatura, oferecendo uma manhã interativa e educativa, bastante atrativa, já inserindo a garotada no contexto do livro.

Em seguida, as crianças participarão de uma atividade sensorial utilizando a "Caixa Sensorial" e o "Dado dos Sentidos", ferramentas que incentivam a exploração dos alimentos através do tato, olfato e paladar, proporcionando uma experiência multissensorial.

Livro infantil será lançado na Livraria Jardim



Logo após, a nutricionista Maria Isabel Pessoa conduzirá a oficina culinária, onde os pequenos aprenderão a preparar uma pizza de beterraba e picolés coloridos, utilizando ingredientes saudáveis e acessíveis.

Após a oficina, Isabel também fará uma contação de histórias especial apresentando o livro "Conversa Frutífera" para os pequenos leitores. Na história, as frutas aprendem a valorizar suas características únicas, ensinando às crianças a importância de apreciar as diferenças.

Assim, o conjunto de atividades tem como objetivo não apenas introduzir a alimentação balanceada, mas também despertar a curiosidade das crianças para novos sabores de forma criativa e divertida.



Ainda na manhã de domingo, Clara Nogueira e Gilberto Clementino Neto, autores de "Conversa Frutífera", na Livraria do Jardim com sessão de autógrafos. Durante o evento, eles discutirão o processo criativo ao lado de Kaká Leal, ilustradora do livro. Os interessados poderão adquirir o livro no local e garantir seu exemplar personalizado.

