cidadania Arena GO Recife chega ao Compaz Paulo Freire com ações de cidadania para população LGBTQIA+ Iniciativa integra a programação do "Summit Tech LGBTQIA+ Periférico", evento que ocorrerá das 9h às 17h, na unidade do Ibura, e vai unir tecnologia, periferia, democracia e diversidade LGBT

A Arena GO Recife chega ao Compaz Paulo Freire, no bairro do Ibura, Zona Oeste da cidade, com ações de cidadania para a população recifense LGBTQIA+, neste sábado (21). A programação vai das 9h às 17h, com prestação dos serviços apenas no período da manhã.

A estrutura do Arena GO Recife será montada para oferecer palestras, oficinas e alistamento militar, além de divulgação das oportunidades da plataforma GO MEI e o Espaço Sebrae, com dicas sobre empreendedorismo.

Serviços prestados

A Agência de Emprego estará oferecendo ao trabalhador todas as orientações necessárias para montar um currículo, como se preparar para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. Também serão ofertados serviços como cadastro do trabalhador, recrutamento, seleção e intermediação de profissionais, atendimento para garantia do seguro desemprego e inscrição do trabalhador nos cursos de qualificação profissional da Prefeitura do Recife.

Na Sala do Empreendedor, serviços também serão oferecidos, como a abertura de cadastro para quem deseja se formalizar como um pequeno empreendedor MEI. Também será possível realizar baixa de MEIs, regularizando a situação de CNPJs em atraso com o Imposto de Renda, entre outras ações, além de orientações para impulsionar o empreendedorismo em nossa cidade.

Compaz Paulo Freire recebe Arena GO Recife neste sábado (21). - Foto: PCR/Divulgação

O público ainda contará com cadastro para vagas de estágio no IEL/Fiepe, cadastro para vagas de emprego pelo GO Recife. O espaço também terá uma Sala de Estética que oferecerá serviços como massoterapia e corte de cabelo

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo, a Arena GO é uma ótima oportunidade para o cidadão acessar os diversos serviços oferecidos pelo município e atualizar suas informações para conquistar uma vaga de emprego e ampliar a renda. “É um espaço para apresentar os serviços disponíveis no Conecta Recife e todas as oportunidades e possibilidades de formação e geração de renda”, destaca.

A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Adynara Gonçalves, também destacou a importância dessa ação para a população LGBTQIA+. "Estamos chegando junto com vários serviços para um público que depende da ação do poder público para promoção e conquista dos seus direitos, como empregabilidade e estímulo para os que desejam empreender e não sabem por onde começar. Esse é o momento", afirma.



