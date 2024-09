A- A+

OPORTUNIDADE Escola Eleva Recife lança programa de bolsa de estudos para alunos do ensino médio Com edital já disponível, processo de incentivo educacional segue com inscrições até 16 de outubro

A Escola Eleva Recife, instituição de ensino brasileira, bilíngue e em tempo integral, lança o Programa de Bolsas Eleva Talentos, que vai oferecer bolsas de estudos de até 100% de desconto para alunos do ensino médio.

Com objetivo de proporcionar novas vivências educacionais a estudantes de alto desempenho, a instituição de ensino disponibilizará bolsas com descontos parciais (50%) e integrais (100%) do investimento anual da escolaridade.

As inscrições para o processo seletivo para a Eleva Recife já estão abertas e seguem até o dia 16 de outubro de 2024.

Programa vai oferecer bolsas parciais e integrais. Foto: Divulgação

Como participar?

Direcionado para jovens da Região Metropolitana do Recife que iniciarão o 10º ano do ensino médio em janeiro de 2025, o processo seletivo é composto por comprovação de currículo escolar; seleção de conhecimentos em português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e redação; comprovação da renda família; análise motivacional, entre outras avaliações.

“Nosso objetivo é incentivar e apoiar as famílias e os estudantes que são comprometidos com seus estudos, oportunizando importantes experiências e importantes direcionamentos para o pleno desenvolvimento deste jovem durante a jornada educacional no ensino médio. Além disso, procuramos também alunos que sejam motivados e com interesses nas demais rotinas da vida escolar, como iniciativas de voluntariado, atividades extracurriculares e liderança”, destaca Amanda Payne, diretora da Escola Eleva Recife.

O Programa de Bolsas Eleva Talentos é uma iniciativa da rede Inspired para o Brasil e pode ser acessado por meio do www.elevatalentos.com.br. O Inspired Education Group é um dos maiores e mais inovadores grupos educacionais no mundo.

Clique aqui para acessar ao edital

Clique aqui para acessar o formulário de candidatura



