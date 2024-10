Câmera registra momento que míssil israelense derruba prédio residêncial em Beirute; vídeo

A- A+

O Ministério da Saúde do Líbano disse na terça-feira (22) que 13 pessoas, incluindo uma criança, foram mortas em um ataque israelense perto de um hospital no sul de Beirute. Outras 57 pessoas ficaram feridas no ataque na noite de segunda-feira perto do Hospital Rafic Hariri, a maior unidade de saúde pública do Líbano, localizada a poucos quilómetros do centro da cidade, disse o Ministério da Saúde.

A instalação no bairro de Jnah sofreu pequenos danos no ataque, com janelas quebradas e painéis solares destruídos, disse seu diretor. Nas proximidades, quatro edifícios foram destruídos pelos ataques, disse um correspondente da AFP na área.

As equipes de resgate ainda procuravam sobreviventes na terça-feira, em meio a temores de que o número de vítimas pudesse aumentar ainda mais. O correspondente da AFP no local ouviu um celular tocando sob pedaços de concreto.

Footage shows residents watching a building collapse in an Israeli airstrike on the town of Tyre, southern Lebanon on Tuesday after they left their homes upon an evacuation call from Israel pic.twitter.com/97C6HgE1XO — The New Region (@thenewregion) October 22, 2024

Entre os que vasculhavam os escombros estava a moradora Ola Eid, que disse ter assistido de sua varanda na noite anterior enquanto seu bairro era bombardeado. “As crianças brincavam no pátio”, disse Eid à AFP. “Eu estava jogando chocolate e doces para eles da minha varanda”, acrescentou ela.

"Antes que eles pudessem pegá-los, o primeiro golpe atingiu, depois um segundo. Eu vi as crianças despedaçadas."

O ataque ocorreu no momento em que Israel tinha como alvo os subúrbios ao sul de Beirute, após avisos de evacuação. O bairro de Ouzai, a poucos minutos de Jnah, foi atingido pela primeira vez durante o conflito, informou a Agência Nacional de Notícias (NNA) oficial do Líbano.

Não houve aviso de evacuação para a área em redor do Hospital Rafic Hariri, que é densamente povoada e tem registado um afluxo de pessoas deslocadas de áreas mais a sul.



O hospital do Sahel fica a menos de dois quilómetros das instalações de Rafic Hariri e ambos trataram vítimas dos ataques de Israel.

Quase um mês de guerra entre Israel e o Hezbollah matou pelo menos 1.489 pessoas no Líbano, de acordo com uma contagem da AFP com dados do Ministério da Saúde libanês, e deslocou mais de um milhão de outras pessoas.

Os últimos ataques em Ouzai e Jnah desencadearam um êxodo de residentes, aumentando a pressão sobre os abrigos que lutam para acomodar os deslocados.

Veja também

acidente aéreo Avião da FAB cai no Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (22)