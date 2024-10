A- A+

ONU condena "danos consideráveis" a instalações civis no Líbano por ataques de Israel O Exército israelense disse à noite que atingiu mais de 30 alvos ligados a Al Qard Al Hasan

A ONU condenou, nesta segunda-feira (21), os "danos consideráveis" causados em instalações civis pelos bombardeios israelenses de domingo no Líbano, dirigidos contra um grupo financeiro vinculado ao movimento islamista Hezbollah.

"Condenamos firmemente os bombardeios israelenses em várias áreas urbanas e residenciais (...) que, segundo o Exército israelense, tinham como alvo instalações afiliadas à associação financeira Al Qard Al Hasan", declarou em um comunicado o Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Os ataques causaram "danos consideráveis a instalações civis", acrescentou, incluindo "propriedades residenciais, infraestruturas civis e instalações comerciais".

O Exército israelense disse à noite que atingiu mais de 30 alvos ligados a Al Qard Al Hasan.

Esta instituição é sancionada pelos Estados Unidos, que acusa o Hezbollah de usá-la como fachada para as atividades financeiras do grupo e para acessar o sistema financeiro internacional.

O Alto Comissariado garantiu que os bombardeios também desencadearam "um pânico indescritível e outra onda de deslocamentos entre os moradores dessas áreas".

"O direito humanitário internacional deve ser sempre respeitado. Os civis e as infraestruturas civis não são um alvo", disse ele, apelando a um cessar-fogo.

Em 23 de setembro, Israel intensificou a sua campanha aérea contra alvos do Hezbollah no Líbano, depois de quase um ano de confrontos transfronteiriços relativamente limitados com o movimento pró-iraniano.

