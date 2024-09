A- A+

Vacinação Campanha de Multivacinação no Paiva será realizada nesta sexta-feira (20) Ação acontecerá das 9h às 15h no Parque do Paiva

A Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP), em parceria com a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, promoverá mais uma edição da Campanha de Multivacinação nesta sexta-feira (20). O período será das 9h às 15h no Parque do Paiva, sendo uma oportunidade para os moradores atualizarem seus cartões de vacina e realizarem exames de saúde.

A Interne - Soluções em Saúde também estará presente, oferecendo serviços gratuitos como aferição de pressão arterial e medição de glicose.

Para garantir um atendimento mais ágil na campanha de vacinação, a AGRP recomenda que todos os participantes levem um documento de identificação, a carteira de vacinação e, se possível, o cartão SUS. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que também precisarão apresentar um documento oficial comprovando a filiação ou responsabilidade.

A campanha oferecerá vacinas para diferentes faixas etárias. Para adultos, estarão disponíveis vacinas como Anti Tetanica, Tríplice Viral e Gripe. Para o público infanto-juvenil (0 a 14 anos), a campanha disponibilizará vacinas como Hepatite B, Pentavalente e HPV.

