A- A+

Estados Unidos Candidato apoiado por Trump elogiou Hitler e apoiou escravidão em fórum de site pornô, diz jornal Mark Robinson aspira a se tornar o primeiro governador negro do estado da Carolina do Norte

Um candidato republicano da Carolina do Norte, um dos estados mais disputados nas eleições dos Estados Unidos, descartou nesta quinta-feira (19) se retirar após a CNN revelar mensagens sobre nazismo e escravidão publicadas em um site pornô na década de 2010.

Mark Robinson, que aspira a se tornar o primeiro governador negro deste estado no sudeste do país com o apoio de Donald Trump, candidato republicano à presidência, nega categoricamente ser o autor das mensagens divulgadas pela CNN.

Em um vídeo, ele denunciou "mentiras escandalosas de tabloides".

"Continuamos na corrida", assegurou.

O republicano, vice-governador do estado, já havia gerado controvérsia por negar o Holocausto, elogiar Hitler ou denegrir Martin Luther King.

O autor das mensagens, publicadas entre 2008 e 2012, segundo a CNN, se autodenomina em 2010 como um "nazi negro" e se posiciona a favor da restauração da escravidão.

Perguntada sobre a informação da CNN, uma porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt, respondeu que o ex-presidente está confiante de que vencerá na Carolina do Norte contra a candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, nas eleições de novembro.

Veja também

Mundo Uma pessoa morre em ataque a faca na cidade holandesa de Roterdã