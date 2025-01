A- A+

Empreendedores que desejam atuar durante as prévias do Carnaval em Olinda podem se cadastrar a partir desta quarta-feira (15).

De acordo com a Prefeitura de Olinda, registro permitirá a comercialização de alimentos, bebidas, adereços e artesanato nas vias do Sítio Histórico de Olinda durante as prévias do Carnaval.

A gestão municipal informou que o cadastro é isento de taxa e deve ser realizado entre os dias 15 e 29 de janeiro, das 09h às 13h, na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, localizada na Estrada do Bonsucesso.

Para concluir a inscrição, o empreendedor deve apresentar a cópia do RG, CPF, comprovante de residência e uma foto.

Veja também