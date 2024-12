Carro invade recepção de hospital em Caruaru, Agreste de Pernambuco

A- A+

Um carro invadiu a recepção do hospital Santa Efigênia, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. O caso foi registrado na tarde do último sábado (30).

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver, inicialmente, o veículo parado em um cruzamento do bairro, próximo ao hospital particular. Depois disso, o condutor, que não teve nome revelado, acelera, sobe a rampa de acesso à unidade e quebra os vidros da recepção.

Em contato com a reportagem, a Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru informou que agentes de trânsito estiveram no local para fazer os procedimentos necessários. Eles também removeram o veículo do ponto, e a entrada do hospital foi liberada.

Já a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) afirmou que foi acionada ao local, e que "somente o motorista teve alguns ferimentos". Ele foi atendido pela própria equipe da unidade. Ainda não há confirmação oficial a respeito das motivações do condutor para a colisão.

Veja também

Direitos Humanos Arábia Saudita tem novo recorde com mais de 300 execuções de condenados em 2024