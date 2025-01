Caruaru: mulher é presa por corrupção de menores ao usar criança de 3 anos para pedir dinheiro

A- A+

Uma mulher de 37 anos foi presa após usar uma criança de 3 anos para pedir dinheiro em via pública, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



O caso aconteceu na última segunda-feira (6). Agentes do Conselho Tutelar da cidade foram acionados e, com o apoio da Guarda Civil, abordaram a mulher, que teria entrado em uma igreja e se recusado a sair.



Na ocasião, ela teria desacatado os profissionais, que conseguiram realizar a sua prisão.

A mulher foi autuada em flagrante por corrupção de menores e desacato.



Ela foi conduzida à Delegacia da 88ª Circunscrição de Caruaru para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça.



Não há informações sobre se existe parentesco entre a criança e a mulher.

