Olha! Recife abre inscrições para tours de janeiro nesta quinta-feira (9). Veja como se inscrever

Para quem está procurando programação para as férias escolares neste mês de janeiro, o Olha! Recife realiza semanalmente passeios gratuitos e diversos por toda a Cidade. As inscrições são gratuitas e abrem nesta quinta-feira (9), às 9h, pelo site olharecife.com.br.

Projeto de sensibilização turística, realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, o Olha! Recife garante tours guiados e gratuitos para pessoas de todas as idades. Os passeios acontecem a pé, de bicicleta, ônibus e catamarã são temáticos e encantam recifenses e turistas.

Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes

No sábado (11), as atividades iniciam com o Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes. No passeio, os participantes ganham a oportunidade de conhecer a história local a partir dos rios que cortam a Cidade.

O trajeto inclui vistas do Marco Zero, Parque de Esculturas Francisco Brennand, rua da Aurora e, claro, as históricas pontes da Capital. A embarcação parte às 9h do Catamaran Tours.

Olha! Recife de Ônibus

Às 14h, o Olha! Recife de Ônibus oferece o Circuito dos Parques, com saída da Praça do Arsenal. O roteiro levará os inscritos para apreciar o Parque 13 de Maio, Parque da Jaqueira, Parque das Graças, Parque Santana e o Parque da Tamarineira.

Olha! Recife a pé e de bicicleta

No domingo (12), tem opção de passeio a pé ou de bicicleta. No tour a pé, os participantes irão explorar o bairro da Madalena, passando por locais como a Praça Euclides da Cunha, Palacetes da rua Benfica e o Casarão que hoje abriga o Clube Internacional, além de outros pontos importantes do bairro.

O Mercado da Madalena também está incluído no roteiro. A saída deste passeio será na Praça do Derby, em frente ao Banco Bradesco, às 9h.

Já o tour de bicicleta será pelo bairro de Boa Viagem, passando pela Igreja Nossa Senhora de Fátima, Segundo Jardim, Pracinha de Boa Viagem, além de outros atrativos da Orla de Boa Viagem, que é um dos principais pontos turísticos da Cidade. O passeio tem saída marcada às 9h, da Praça do Arsenal.

Na quarta-feira (15), às 14h, tem uma nova oportunidade de passeio a pé, desta vez com o tema 13 de Maio e arredores. Com a saída da praça do Arsenal, o passeio passará por locais emblemáticos como o Parque 13 de Maio, a Biblioteca Pública de Pernambuco, a Casa de Mamede Simões e o Ginásio Pernambucano. O passeio finaliza na rua da Aurora, com o Monumento Tortura Nunca Mais.

Recife Walking Tour

Na sexta-feira (17), o Olha! Recife realiza mais uma edição do Recife Walking Tour, com saída às 9h30 da Praça do Arsenal. Este roteiro fixo oferece uma oportunidade única para turistas e recifenses conhecerem os principais pontos turísticos e históricos da capital pernambucana.

Durante o passeio, os participantes visitarão a rua do Bom Jesus, o Museu a Céu Aberto, as pontes históricas e a avenida Rio Branco, além dos museus do Pátio de São Pedro.

Confira a programação completa do Olha! Recife neste mês de janeiro:

Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes

Data: 11/01 (sábado)

Horário: 9h

Saída: Catamaran Tours

Inscrições: olharecife.com.br, a partir das 9h da quinta-feira (9).

Olha! Recife de Ônibus - Circuito dos Parques

Data: 11/01 (sábado)

Horário: 14h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: olharecife.com.br, a partir das 9h da quinta-feira (9).

Olha! Recife de bicicleta - Boa Viagem

Data: 12/01 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: olharecife.com.br, a partir das 9h da quinta-feira (9).

Olha! Recife a pé - Bairro da Madalena

Data: 12/01 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: olharecife.com.br, a partir das 9h da quinta-feira (9).

Olha! Recife a pé - 13 de Maio e arredores

Data: 15/01 (quarta-feira)

Horário: 14h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: olharecife.com.br, a partir das 9h da quinta-feira (9).

Olha! Recife a pé - Recife Walking Tour

Data: 17/01 (sexta-feira)

Horário: 14h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: olharecife.com.br, a partir das 9h da quinta-feira (9).

