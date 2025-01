Instituto Ricardo Brennad promove Oficinas de Férias a partir desta terça (7)

A- A+

A partir desta terça (7), o Instituto Ricardo Brennand promove as Oficinas de Férias, voltadas para crianças entre 3 e 12 anos.

Contando com 6 oficinas diferentes, as atividades acontecem até o dia 31 de janeiro e formam uma programação variada: desenho e colagem, pintura, modelagem em argila e outras.

As inscrições podem ser realizadas na recepção do museu, custando R$25,00 reais por oficina.

Confira a programação completa

Oficina “Areias do Litoral”

Quando: terça-feira

Inspirados nas paisagens litorâneas da Exposição Pancetti, os participantes vão criar composições únicas com areia colorida.

Descobrindo assim as texturas e cores do litoral brasileiro em uma experiência artística envolvente.

Oficina “Seres Marinhos Imaginários”

Quando: quarta-feira

Que tal mergulhar no mundo do mar e dar vida a seres marinhos imaginários?

As crianças vão explorar formas e texturas em argila, com elementos naturais que remetem às obras da Exposição sobre Pancetti.

Oficina "Autorretratos"

Quando: Quinta-feira

Olhe para dentro e crie seu próprio autorretrato inspirado na vida e obra de Pancetti.

Os participantes poderão escolher entre pintura ou modelagem em argila e explorar sua criatividade criando um autorretrato.

Oficina "Natureza Morta"

Quando: Sexta-feira

Recrie a beleza das naturezas mortas com argila ou pintura!

Inspiradas no estilo do Pintor Pancetti, os participantes poderão criar composições únicas com frutas e objetos cheios de significado.

Oficina “Texturas Marítimas com Carimbo”

Quando: Sábado

Descubra as texturas e movimentos do mar com carimbos e materiais naturais.

As crianças vão criar composições artísticas que refletem o universo marítimo retratado pelo pintor Pancetti.

Oficina “Cores de Pancetti Desenho e Colagem”

Quando: Domingo

Explore a paleta de cores das obras da Exposição Pancetti em uma oficina de colagem e desenho!

Usando papéis coloridos, as crianças poderão criar paisagens e cenas que capturam a simplicidade e beleza do cotidiano.

Serviço

Oficinas de Férias

Onde: Instituto Ricardo Brennand – Alameda Antônio Brennand, Várzea

Quando: de 7 a 31 janeiro, das 14h às 17h

Inscrições custam R$25,00 para cada oficina (realizadas na recepção do museu)

Mais informações (81) 2121-0365 / 2121-0352

