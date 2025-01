A- A+

oficina Oficina gratuita de pintura com café para crianças acontece neste sábado (10) Parte da programação da exposição "O Café que Nos Une: de Pernambuco para o Mundo", a oficina será ministrada pelo artista plástico Abraão Figueiredo

Neste sábado (11), o Museu da Cidade do Recife sedia oficina gratuita de pintura com café, voltada para o público infantil.

A partir das 14h, a oficina será ministrada pelo artista plástico Abraão Figueiredo.

Para participar, as crianças devem ter a partir de 5 anos e estarem acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

O objetivo do momento é explorar as técnicas de pintura inspiradas na aquarela, usando o café diluído como instrumento para criar diferentes tonalidades e texturas.

O Café que Nos Une

A oficina integra a programação da exposição “O Café que Nos Une: de Pernambuco para o Mundo”, assinada por Abraão.

Fica em cartaz no Museu da Cidade do Recife até o dia 2 de fevereiro.

Serviço

Oficina de pintura com café para crianças

Quando: 10 de janeiro (sábado), às 14h

Onde: Museu da Cidade do Recife, no Forte das Cinco Pontas

Entrada gratuita

