Música Perfil Sonoro lança 2ª temporada com grandes instrumentistas da música pernambucana Perfil Sonoro busca valorizar a história musical do estado, ampliando o acesso a figuras que, mesmo com carreiras sólidas, ainda são pouco conhecidas e debatidas pelo público geral

O podcast Perfil Sonoro lança sua segunda temporada nesta semana apresentando a trajetória de grandes artistas pernambucanos da música instrumental e do jazz. Com quatro episódios nas redes de streaming de áudio, o programa traz nomes como Robertinho de Recife, Severino Araújo, Heraldo do Monte e Dominguinhos, destacando suas contribuições para o acervo cultural brasileiro

Apresentado pela pesquisadora Willana Almeida, o Perfil Sonoro busca valorizar a história musical do estado, ampliando o acesso a figuras que, mesmo com carreiras sólidas, ainda são pouco conhecidas e debatidas pelo público geral.

Sobre o podcast

Projeto contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco, o Perfil Sonoro tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.



Os episódios estão sendo disponibilizados gratuitamente nas plataformas de streaming na internet garantindo que o conteúdo permaneça acessível de forma contínua para futuras consultas e pesquisas.

Primeiro episódio

O episódio de estreia da nova temporada do Perfil Sonoro é dedicado ao guitarrista e produtor Robertinho de Recife, um dos mais versáteis e inovadores músicos pernambucanos.



O episódio explora sua trajetória desde os primeiros passos tocando em bailes na capital pernambucana, passando por colaborações de sucesso com Hermeto Pascoal e Emilinha. O programa destaca a habilidade de Robertinho em transitar entre diferentes gêneros musicais como frevo, rock progressivo, música infantil e fusion, ressaltando seu pioneirismo no pop nacional também.

Sobre a apresentadora

Uma das paixões de Willana Almeida desde cedo foi a de absorver informações sobre música e cinema. Com este background, apresentou o programa Audio Mundi na Frei Caneca Fm entre 2018 e 2022, mantendo ainda em paralelo o blog Ouvido Obsoleto onde escreve sobre suas impressões sobre filmes, discos e livros.



Em 2022, Willana Almeida estreou a primeira temporada do projeto Perfil Sonoro, onde falou a respeito da vida e obra de quatro músicos e compositores pernambucanos: Arnaud Rodrigues, Lula Côrtes, Paulo Diniz e Moacir Santos.

SERVIÇO:

Lançamento da 2ª temporada do podcast Perfil Sonoro

Onde ouvir: Spotify e outras plataformas de streaming de áudio

Apresentação: Willana Almeida

Incentivo: Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, Governo do Estado de Pernambuco, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal

Mais informações pelo Instagram

