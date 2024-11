A- A+

Idealizado pela poeta Isabelly Moreira de São José do Egito, Sertão do Pajeú pernambucano, o podcast ‘A Voz da Poesia’ chega a sua terceira temporada com estreia marcada para o próximo dia 2 de dezembro, trazendo sua versão de videocast.

Dando voz, e agora imagem, aos mestres da poesia pajeuzeira, o projeto chega no canal do YouTube da poeta, “Vamos Espalhar Poesia”, quinzenalmente às 19h e focará mestres renomados como Assisão, Dedé Monteiro, ambos Patrimônios Vivos de Pernambuco, Luzia Batista, Mestre Zé do Pife, Dulce Lima e Cacá Malaquias. Nessa nova temporada os seis episódios levarão o público ao universo da poesia, música, cultura popular e histórias marcantes desses ícones da cultura pernambucana. Há a possibilidade de um episódio extra com uma convidada especial que, segundo a poeta, encantará o público.

A poeta, idealizadora e apresentadora do projeto conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, na tarde desta quarta-feira (27) e detalhou como tudo começou e a importância da poesia raiz do Sertão do Pajeú para a nossa cultura.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

Isabelly afirma que nesta nova temporada a proposta é ampliar o alcance do podcast, oferecendo uma experiência rica em som e imagem que retrate a força da cultura sertaneja. As entrevistas acontecerão em cenários que dialogam com o universo de cada convidado, prometendo momentos de troca, inspiração e surpresas.

“Conversar com os nossos mestres e com as nossas mestras é como poder regar as nossas raízes culturais. Essa regra é sempre necessária para a multiplicação dos bons frutos. E nessa alusão de um canteiro de arte, eu tenho trabalhado duro para ser uma boa jardineira”, destaca a poeta.

Isabelly Moreira teve sua oficina A Voz da Poesia premiada nacionalmente e seu atual projeto recebe o incentivo da Lei Paulo Gustavo de Pernambuco e o apoio do Coletivo Caroá.

Veja também

DEPRESSÃO Depressão masculina em foco no Novembro Azul