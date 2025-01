A- A+

cultura Saiba por que "Ainda Estou Aqui" não recebeu recursos da Lei Rouanet Assunto ganhou força nas redes sociais após postagem do ex-presidente Jair Bolsonaro com críticas ao financiamento da legislação de fomento à cultura

O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi um dos principais sucessos do cinema brasileiro em 2024. No último domingo (5), inclusive, Fernanda Torres venceu a premiação de Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro por sua atuação na produção.

Um dia depois da vitória da atriz, no entanto, o filme voltou à pauta nacional não só pelo prêmio, mas também em tom pejorativo por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começaram a relacionar a produção à Lei Rouanet, ferramenta de fomento à cultura muito criticada durante o seu governo. O filme, no entanto, não recebeu recursos da legislação.

Críticas de Bolsonaro

Em publicação no X, antigo Twitter, Jair Bolsonaro repostou o vídeo de um internauta com reclamações às balsas em Goiânia. No texto, o ex-presidente criticou os recursos do Governo Federal destinados à Lei Rouanet.

“Parece vídeo repetido, mas não é. Outro brasileiro denunciando a volta da ‘indústria das balsas’. O investimento em infraestrutura é rechaçado pela gestão Lula e, coincidentemente, jamais cobrado por outros governantes de outrora. Enquanto isso, a Rouanet…”, criticou Bolsonaro, na publicação.

Por que "Ainda Estou Aqui" não recebeu recursos da Lei Rouanet?

Desde 2007, a Lei Rouanet proíbe financiamento de longas-metragens de ficção. O motivo foi a alteração da redação original da lei, que usava o termo genérico "filmes", para incluir apenas "obras cinematográficas de curta e média metragem e filmes documentais", como consta no artigo 3, inciso 2 da Lei 8.313/1991.

Assim, "Ainda Estou Aqui" não pôde ser financiado pela Lei Rouanet porque é um longa-metragem com 2 horas e 19 minutos de duração.

"Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles. - Foto: Divulgação

Vitória de Fernanda Torres

Apesar da polêmica levantada, nada apaga a noite histórica que o cinema brasileiro viveu nesse domingo (5), com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. Na categoria, ela venceu nomes como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet.

"Ainda Estou Aqui" é um filme brasileiro baseado no livro homônimo do escritor Marcelo Rubens Paiva. Na obra, ele conta a história da própria mãe, a advogada e ativista brasileira Eunice Paiva, após o desaparecimento do marido, o deputado Rubens Paiva, em 1971, durante a ditadura.



Ao todo, o longa já ultrapassou a marca de 3 milhões de espectadores no país, e é forte candidato no Oscar, principal prêmio cinematográfico do mundo.

