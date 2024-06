A- A+

Recife Caso Gean Carlos: polícia prende segundo suspeito de matar estudante a facadas em BRT no Recife Gean foi assassinado a facadas na noite do dia 1º de maio, ao reagir a um assalto a BRT

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de participar do latrocínio que vitimou o estudante Gean Carlos Lopes Júnior, 20, em maio deste ano, durante assalto a BRT no Recife.



A prisão aconteceu na noite dessa terça-feira (11), na área central da Capital pernambucana.

Com o suspeito, que é o segundo preso por envolvimento no caso, foram encontrados uma faca e um celular.

O homem e os objetos apreendidos foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da Cidade.

"Maiores informações serão repassadas em momento oportuno", destacou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Relembre o crime

Gean foi assassinado a facadas na noite do dia 1º de maio, ao reagir a um assalto a BRT, no momento em que o veículo circulava na avenida Guararapes, na área central do Recife.

Na ocasião, três homens entraram em um coletivo da linha 2450 - Camaragibe/Conde da Boa Vista.



Um dos criminosos puxou os pertences do jovem, que reagiu. Um outro suspeito desferiu golpes de faca na vítima. O trio fugiu em seguida.

Gean Carlos, que cursava bacharelado em Ciências do Consumo na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital da Restauração, também na área central da Cidade.



Em maio deste ano, a Polícia Civil de Pernambuco prendeu o primeiro suspeito de participar do crime. Um terceiro homem também é procurado.

Veja também

eletricidade Acesso à eletricidade no mundo diminuiu em 2022 pela 1ª vez em 10 anos